Mira las modelos que están donando su ropa por una buena causa Desde Gigi Hadid y Joan Smalls a Kate Moss y las top más influyentes de los 90, todas quieren sumar su granito de arena dondando su ropa más fabulosa a esta iniciativa. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las famosas como JLo o Eiza González que se han echado a las calles a unirse a las protestas que se han convocado en todo el país después de la muerte de George Floyd. Otras, como Jennifer Aniston, han donado miles o millones de dólares a organizaciones pro justicia racial y ahora han sido las top models más influyentes del mundo las que se han unido para aportar su parte. Ha sido a través de una iniciativa de la edición británica de la revista Vogue que, con la campaña The Way We Wore, ha animado a estas maniquís a donar algunas de sus prendas más preciadas para recaudar fondos que irán destinados a las organizaciones sin ánimo de lucro NHS Charities Together y el NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). Desde Kate Moss a Joan Smalls, Ashley Graham, Christy Turlington o Gigi Hadid... ¡Todas han querido participar! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como cabría esperar, las piezas que puedes encontrar en los armarios de estas tops son tan alucinantes como la chaqueta de cuero y volantes de Alexander McQueen con la que ha posado Kate Moss en su cuenta de Instagram para promocionar la subasta, al bolso de Givenchy favorito de Joan Smalls o el bolsito 2.55 de Chanel en tweed azul de la modelo del momento: Adut Akech. La subasta estará abierta desde hoy, martes 9 de junio a partir de las 2 pm hasta el viernes 12 de junio a las 2pm (hora de Londres). ¡Aprovecha la oportunidad de hacerte con una pieza de diseñador y por una buena causa!

