Si bien la República Dominicana es conocida por sus maravillosas playas, el merengue y la alegría de su gente, ahora también lo es por un fenómeno que está revolucionando la industria de la moda. El país caribeño, con su singular mezcla de razas, se ha convertido en los últimos años en la cuna de algunas de las modelos más cotizadas del planeta. Viajamos hasta ahí para fotografiar a cuatro de las modelos que sin duda darán de qué hablar.

Image zoom

JENNIFFER CONCEPCIÓN

-De 19 años, nacida en La Victoria.

-Ha desfilado para Stella McCartney, Valentino, Miu Miu, Prada.

LA DESCUBRIERON Por Instagram. Yo le había mandado una foto a un agente posando, pasó una semana y respondieron. Al otro día fui temprano con mi mamá a la agencia y quedaron sorprendidos porque nunca habían visto un cutis tan limpio e hidratado.

UN NUEVO LOOK Tenía mi pelo con extensiones. Cuando llegué a la agencia me lo cortaron aún más de como lo tengo ahora. Me sentía incómoda, pero [ahora] me siento bien con mi corte.

DIRECTO A EUROPA [Mi primer] desfile fue para Prada. Cuando iba a salir me puse a sudar y de todos los colores. Después fui cogiendo el ritmo con la música que era un poquito alegre.

SU INSPIRACIÓN Me gusta mucho Rihanna porque es tal y como es, sexy y con mucha personalidad.

Image zoom

ESMERILEIDY RAMÍREZ

-De 19 años, nacida en San Cristóbal.

-H desfilado para Mugler, Comme de Garçons, Olivier Theyskens.

GOLPE DE SUERTE Una amiga me insistió que fuera a un casting con ella. A mí no me gustaba el modelaje para nada, pero mi amiga insistió tanto que dije bueno. Ella no pasó y yo sí.

A LA DISTANCIA Yo entré a la agencia en mayo del 2018 y ya en febrero del 2019 estaba fuera del país. ¡Imagínate! ¡Una persona que no sabía nada del mundo del modelaje y obtener una firma tan rápido! Nunca me había alejado de mi familia, así que al comienzo fue un poco difícil.

LO QUE LA HACE DIFERENTE Soy más alta que las demás. Las modelos europeas tienen el pelo lacio y una latina con pelo crespo resalta. También mi color de piel y mi sonrisa porque el [espacio] en mis dientes me hace ver diferente.

SU OTRO TALENTO Yo estaba en la universidad

estudiando matemáticas. Me encantan.

ÍCONO DE ESTILO La modelo dominicana Lineisy Montero. Es una inspiración para todas nosotras.

Image zoom

LISSANDRA BLANCO

-De 17 años, nacida en Maimón, Bonao.

-Ha desfilado para Chanel, Loewe, Prada.

SUEÑOS DE NIÑA Veía America’s Next Top Model. Desde pequeña me gustó modelar.

LA DESCUBRIERON Prácticamente los descubrí a ellos. Mi hermana investigó las agencias porque vio el interés que yo tenía por el modelaje. Gracias a ella estoy aquí.

EL PRIMER DESFILE Fue Prada. Estaba tan emocionada que en plena pasarela me quería reír y no me aguantaba la emoción.

SU OTRA PASIÓN El basquetbol.

UN ÍDOLO Naomi Campbell.

SU RELACIÓN CON LA BELLEZA De niñas queríamos ser grandes para alisarnos el pelo y poder ser lindas ante la sociedad. Con el tiempo aprendí a apreciar mi belleza natural y a sentirme más segura de mí misma.

LO QUE AÑORA DE SU PAÍS Las playas y [los paisajes] naturales. La personalidad de los dominicanos que son amables, emotivos y le brindan su amor a cualquiera.

Image zoom

MELANIE PÉREZ

-De 17 años, nacida en Santo Domingo.

-Ha desfilado para Valentino, Miu Miu, Chanel, Balmain.

LA DESCUBRIERON Tantas personas me decían: “Tú puedes ser modelo, tienes cara de modelo”, pero yo tenía miedo y mi mamá también. Un día me animé y asistí al casting de la agencia en la que estoy y lo pasé.

PUROS NERVIOS [Mi primer desfile] fue una locura. Allá prácticamente nada es seguro. Incluso en el mismo desfile te pueden sacar. Terminé el desfile y casi lloro.

PASARELA SOÑADA Moschino porque es un show totalmente diferente. Los diseños son superlocos.

RETO DE BELLEZA Estoy pasando por un proceso de transición para descubrir mi pelo real porque desde pequeña a uno le enseñan que el pelo lacio es el pelo bello. No entienden que hay diferentes tipos de pelo y que la belleza de cada quien es única.