Nuestras modelos dominicanas brillan en las pasarelas de NYFW

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Fernanda Calfat/Getty Images; Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images; Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Ya comenzó la semana más esperada de esta temporada para la industria de la moda y, por supuesto, no podía faltar el talento dominicano. Entre ellas se cuentan las bellas chicas de la agencia Ossygeno Models preparadas con maestría por nuestro amigo Sandro Guzmán. Todas orgullosamente representan a su país en las pasarelas de las colecciones otoño/invierno 2022.

Hiandra Martínez

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Llevó las piezas de estampados únicos de la colección otoño/invierno 2022 de ALTUZARRA.

Lineisy Montero

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images ¡Este año vimos a Lineisy en varias pasarelas! Quedó regia con esta prenda de Carolina Herrera.

Lineisy Montero

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for Tory Burch También vimos a la chica llevando esta propuesta de diseño moderno creado por Tory Burch.

Anyelina Rosa

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Fernanda Calfat/Getty Images Nos maravilló con este jumpsuit brillante en el fashion show de LaQuan Smith.

Annibelis Baez

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Fernanda Calfat/Getty Images En la misma pasarela, vimos a Annibelis con una propuesta sensual y un sombrero oversized.

Ambar Cristal Zarzuela

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Fernanda Calfat/Getty Images ¡El desfile de LaQuan Smith celebró las latinas a lo máximo! Ambar impactó con esta propuesta en tono verde olivo.

Shaderska Valdez

New York Fashion week otoño invierno 2022, modelos dominicanas Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Presumió sus piernas tonificadas con este traje rojo y rosa de Christian Cowan.

