Modelo denuncia maltrato por ser "naturalmente perfecta" Veronika Rajek se pronuncia ante los ataques que ha recibido por su belleza que asegura es totalmente natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien las redes sociales pueden poner en los cuernos de la luna a algunas personas, también ha funcionado como una herramienta donde los cibernautas desatan odio y furia. Tal es el caso de Veronika Rajek, una modelo de origen eslovaco, quien asegura estar sufriendo una serie de ataques porque afirma que su cuerpo es "demasiado peligroso" para internet, debido a que es "naturalmente perfecto" y le ha ocasionado maltrato y acoso. "Mi cuerpo se considera un peligro en las redes sociales y los trolls me cancelan constantemente por no hacer absolutamente nada más que compartir fotos de mi cuerpo", mencionó Rajek al medio NudePR.com. "En estos días, ves muchas mujeres con sobrepeso o incluso obesas en línea, hablando sobre la positividad corporal, pero cuando una mujer hermosa y alta quiere ser positiva en su propia piel, la gente quiere atacarme y llamarme privilegiada". La influencer de 26 años asegura que tener una buena apariencia está ocasionando que las personas se sientan incómodas y la agredan; lo cual, le parece injusto porque solamente se dedica a su trabajo como muchas otras modelos. "Simplemente están celosos de mi cuerpo natural", advirtió. Veronika Rajek DC Miami Swim Week: The Shows Powered By DCSW - July 16 - Show 1 Credit: Thomas Concordia/Getty Images for DC Miami Swim Week SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algunas personas incluso están reportando mi cuenta de Instagram porque están ofendidos por mi apariencia delgada y estoy perdiendo dinero y trabajo por eso", enfatizó. "No entiendo por qué mi versión de la positividad corporal es incorrecta", dijo. "Yo soy una modelo; ¿No se supone que las modelos son sexy?". Veronika Rajek DC Miami Swim Week: The Shows Powered By DCSW - July 15 - Show 2 Credit: Thomas Concordia/Getty Images for DC Miami Swim Week Veronika Rajek no comprende porque "si eres demasiado hermosa, tu cuerpo es visto como una amenaza para la sociedad" y pide que terminen los ataques. "En realidad, vine de un país pobre y tuve que trabajar duro para estar donde estoy hoy", confesó. "Creo que la gente quiere castigarme por mi éxito, pero todo en mí es natural".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Modelo denuncia maltrato por ser "naturalmente perfecta"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.