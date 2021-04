A sus 56 años la modelo Paulina Porizkova posa casi desnuda para la revista Vogue La modelo engalana la portada de la edición checoslovaca de dicha publicación. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que muchas mujeres, entre ellas Jennifer López, Maribel Guardia y Salma Hayek han encontrado la fuente de la juventud. ¡Dígannos dónde está por favor! Y como ellas muchas otras famosas y no famosas, han sabido mantener una figura envidiable y un rostro radiante, aún después de los 60s, dejando a más de uno con muchas preguntas. Una de esas mujeres que acaba de dejarnos boquiabiertos con su nueva portada de Vogue, es Paulina Porizkova. La modelo checoslovaca de 56 años engalana la portada de la revista Vogue de su país natal y la imagen está en boca de todos porque en ella, Porizkova aparece casi desnuda, llevando solo un body negro completamente transparente. Pero más allá de la imagen al desnudo, lo que más ha impresionado es la espectacular figura que todavía tiene la modelo. "Exactamente 40 años después de mi primera portada con Vogue Alemania, cuando tenía 16, aquí está una nueva", escribió Porizkova junto a una foto de la portada que compartió en su cuenta de Instagram. "Completamente desnuda, a los 56, en Vogue. Esta ha sido probablemente una de las sesiones de fotos más divertidas que he hecho en mi vida. Para las personas que tienen algún problema con las imágenes que no tiene ropa, ustedes pueden proceder a ver las que sí tienen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las demás fotos dentro de la revista, Porizkova también aparece con poca ropa y en ellas demuestra que no hay edad que defina cómo debe verse tu figura. ¡Bravo paulina!

