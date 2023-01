¡Tremendo porrazo! Mira lo que sucedió a esta modelo en un desfile en París La veterana supermodelo Kristen McMenamy de 58 años sufrió una aparatosa caída desde unos altísimos tacones de aguja en una pasarela de Valentino. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda en París sigue dando qué hablar, no solo por los espectaculares desfiles y los looks de los famosos, sino también por los sorpresivos acontecimientos que suceden en el momento como fue la caída de una modelo en uno de los eventos de alta costura de Valentino. En el video que se hizo viral en las redes sociales, se ve a Kristen McMenamy tambalearse y finalmente caerse de rodillas en el medio del escenario y posteriormente quitándose los zapatos. Frustrada y con un tacón en cada mano, terminó su desfile por la pasarela, pero descalza. Desde entonces, los videos del momento se han vuelto virales, y un video en Twitter se vio unas 10 millones de veces. Otro, en TikTok, acumula más de 2,2 millones de visitas. @@romy_talks_fashion Tras las reacciones de los internautas en las diferentes plataformas, la veterana modelo de 58 años asumió la responsabilidad de su caída en el desfile: "¡Gracias PP y Casa de Valentino! La cagué", escribió en su perfil de Instagram. McMenamy bromeó de todo el percance en Instagram con una foto detrás de escena de la modelo preparándose. En la foto, recibe ayuda para abrocharse la parte de atrás de su vestido mientras posa con guantes rosas hasta los codos. Ella acompañó la foto con el mensaje: "Antes de la caída". Cabe recordar que no es la primera vez que le pasa esto a la famosa modelo, en verano del año pasado, también perdió el equilibrio en un desfile de Jean Paul Gaultier en la capital francesa. En esa ocasión, estaba vestida con un conjunto blanco y una capa larga que cubría la parte posterior con una gorra de béisbol. Los espectadores la ayudaron a levantarse.

