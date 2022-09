¡Ella es la Miss que llegó a la final del concurso en Inglaterra sin una gota de maquillaje! Se llama Melissa Raouf, tiene 20 años y ha impactado en el mundo de la moda al presentarse a un certamen con la cara lavada como carta de presentación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Melissa Raouf puede presumir de ser la primera Miss en participar en un certamen de belleza sin llevar encima ni una gota de maquillaje. A sus 20 años tiene claro su sueño: llegar a ser Miss Universo. Pero antes, ha tenido que pasar por el concurso de su país, Inglaterra, y hacerse con el puesto de finalista, hoy en sus manos. La decisión de participar con la cara lavada fue únicamente suya y por un motivo más que de peso. "Significa mucho para mí porque siento que muchas mujeres de diferentes edades se maquillan porque se sienten presionadas a hacerlo", expresó a la publicación inglesa Independent. Melissa Raouf Melissa Raouf | Credit: IG/Melissa Raouf "Nunca sentí que cumpliera con los estándares de belleza. Recientemente acepté que soy hermosa en mi propia piel y por eso decidí competir sin maquillaje", añadió segura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su decisión de posar al natural tuvo los mejores resultados y ha roto con la tradición del certamen durante un siglo: el uso de maquillaje en todas sus participantes. Con esta iniciativa que, además, ha tenido un exitoso resultado, la joven modelo abre puertas y un nuevo enfoque para estos concursos: el de la belleza real. Abanderada de esta nueva forma de hacer las cosas, Melissa, quien volverá a competir en la final del concurso el 17 de octubre, después de pasar la primera ronda, lo tiene claro: tampoco se maquillará esta vez. Y si gana, tampoco lo hará en sus próximas intervenciones.

