Nueva celebridad pasa por quirófano para quitarse implantes mamarios: "Tomé la mejor decisión" La modelo venezolana Andreína Fiallo comunicó la noticia e informó del proceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un nuevo rostro conocido acaba de informar de su paso por quirófano para quitarse los implantes mamarios por el bien de su salud. La modelo Andreína Fiallo daba a conocer su decisión una vez realizado el proceso con éxito en el que ha estado arropada por su familia. La feliz mamá, bastante más recuperada, compartió imágenes de lo que fue este paso tan importante que supone un antes y un después en su vida. Andreína Fiallo Andreína Fiallo se quita los implantes mamarios | Credit: IG/Andreína Fiallo "Priorizando por encima de todo la salud y que mi recuperación y mi proceso sea satisfactorio en todos los aspectos, sin salud no tenemos nada, mi semblante hoy me dice que tomé la mejor decisión, por mi y por los que amo. Explantada y sana", escribió feliz de haberlo hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también influencer se convirtió en mamá de su segundo hijo hace un año y medio, así que este era el momento ideal para hacerlo. Andreína ha estado acompañada en todo momento por su familia, su gran apoyo y sus mejores enfermeros. "El amor lo cura todo, agradecida a Dios, a mi amor Javier, tu apoyo pensando primero en mi salud y en mi bienestar, el amor de mis hijitos y el conocimiento del doctor Alan González", expresó agradecida y aliviada por el gran paso dado. La comunicadora se suma a la larga lista de celebridades que han decidido quitarse los implantes, la más reciente Bárbara Bermudo.

