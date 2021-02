Close

¡El sueño de cualquier padre! Ropa que crece con tus hijos y además, es sostenible Un niño crece siete tallas en los dos primeros años de vida. Imaginen el ahorro si existiera una prenda que creciera a la vez que ellos. Pues existe. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía Si nos parásemos a calcular cuánto dinero invertimos en ropa para nuestros hijos en los primeros años de vida, sin duda nos llevaríamos un buen susto. En los primeros meses crecen de un día para otro, en cuanto comienzan a caminar rompen casi todas las prendas, parece que nada les dura, la moda cambia… Por eso, la marca de ropa británica Petit Pli es la respuesta a las plegarias de muchos padres, ya que crece al ritmo de los niños. Eso pensó el ingeniero aeronáutico Ryan Mario Yasin cuando le regalaron un conjunto de ropa a su sobrino y le quedaba pequeño. Inspirado por la técnica japonesa de doblar papel origami, y sus conocimientos en satélites desplegables de nanoestructuras, desarrolló la idea de crear prendas que pudieran usarse muchos años y en diferentes condiciones climáticas. Todo esto sumado a que la industria de la moda es de las más contaminantes que existen, creando residuos que duran años en la naturaleza, y procesos con productos contaminantes que emiten toneladas de carbono a la atmósfera. Image zoom Credit: Cortesía Así nació Petit Pli. Prendas elaboradas en material reciclado obtenido de botellas de plástico, con un solo tipo de fibra, lo que facilita su reciclaje. Se producen en Portugal, en una planta impulsada con energías limpias y lo mejor de todo: un niño puede usar la misma prenda desde los 9 meses ¡hasta que cumple 4 años! También tienen otro modelo de pantalón que sirve de 1 a 12 meses. ¿Cómo es posible? Gracias a los pliegues del tejido, este se agranda o se encoge dependiendo de quien lo lleva. "Petit Plis busca atender las necesidades de los padres, niños, minoristas, fabricantes y del medio ambiente, ofreciendo la oportunidad de hacer que la opción sostenible sea más deseable y se pueda llevar a cabo hoy en día", dice su creador Ryan Mario Yasin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tienen un modelo de pantalón y un modelo de camiseta, ambos disponibles en nueve colores. También un pantalón para recién nacidos y un chaleco. Además, no lleva molestas etiquetas cosidas, son impermeables, resistentes al desgaste, se ajustan con elástico a la cintura y los tobillos, permiten libertad total de movimientos y por supuesto, se pueden lavar a máquina y no necesitan plancha. ¿Quién da más?

