Premios Grammy 2022: ¿Qué opinas de los looks masculinos en la alfombra?

Justin Bieber, J Balvin, Lil Nas X Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy; Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

Para la gran noche de la música, muchos dejaron atrás los típicos tuxedos y optaron por looks más inesperados. ¡Échale un vistazo a lo más hablado de la noche!

J Balvin

J Balvin Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

Con su cabello teñido de azul, el artista colombiano asistió al evento llevando un conjunto de Givenchy de saco oversized.

BTS

BTS Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

Los chicos de la banda coreana fueron de los únicos que optaron por trajes más tradicionales de Louis Vuitton.

Billy Porter

Billy Porter Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

¡El actor siempre nos sorprende con su estilo arriesgado! Para los Grammys, eligió un atuendo fucsia con volantes dramáticos de la última pasarela de Valentino.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

¡El roquero se robó miradas con esta propuesta inesperada! Optó por una camisa transparente metálica, pantalones ceñidos y botas altas.

Justin Bieber

Justin Bieber Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

El cantante llevó la tendencia oversized a lo máximo con un traje gigante y Crocs de plataforma de la colaboración con Balenciaga.

Lil Nas X

Lil Nas X Credit: Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

Como amante del espectáculo y la controversia, el rapero no pudo dejar pasar una oportunidad de vestir un atuendo llamativo como este blanco adornado de perlas creado por Balmain.

Jared Leto

Jared Leto Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

¡El actor se unió a la tendencia de las gafas en la alfombra! Además, apostó por un abrigo de piel de Gucci.

Dillon Francis

Dillon Francis Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy

¿Se le habrá hecho tarde? El DJ se volvió un meme cuando se apareció al evento con una bolsa plástica de Walgreens, su boleto en mano y un atuendo casual.

