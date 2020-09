Así presentarán sus colecciones algunos de los diseñadores latinoamericanos más importantes Giannina Azar, Custo Barcelo y Rosita Hurtado están entre los diseñadores que mostrarán sus colecciones Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En tiempos de crisis, las oportunidades nos permiten seguir adelante y es así como este evento multicultural de moda latinoamericana le da paso a una nueva normalidad para enfrentar a la pandemia de la Covid-19 y su impedimento al realizar eventos con público presente. FDLA es una importante vitrina para diseñadores emergentes e invitados especiales, que este año mediante el uso de plataformas digitales mostrarán su gran talento por medio de pasarelas virtuales, fashion films, podcasts e incluso lookbooks digitales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento se desarrollará durante las fechas previamente organizadas para el NYFW 2020, del 11 al 16 de septiembre, contenidos que podremos apreciar en la página web de FDLA y sus diferentes redes sociales. Aquí lo más importante es el compromiso de la organización, en cabeza de Albania Rosario, quien año tras año busca ser ese puente para estos nuevos talentos y el consumidor final. “Es esencial mirar el futuro y la oportunidad de cambiar, colaborar e innovar. Muchos de nuestros negocios han adoptado FDLA como una plataforma no solo para la moda sino también por su influencia en la sociedad, la identidad y la cultura. La pandemia actual nos está llevando a todos a reflexionar de manera más conmovedora sobre la sociedad en la que vivimos y cómo queremos vivir nuestras vidas y construir negocios cuando lo superemos. Al otro lado de esta crisis, esperamos que se trate de la sostenibilidad, creatividad y el producto que usted valora, respeta.”. Aseguró Albania. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Dentro de la parrilla de diseñadores invitados, el evento contará con las muestras virtuales de Agatha Ruiz de la Prada, Presidenta Honoraria de FDLA y Custo Barcelona de España, Giannina Azar desde la República Dominicana, Dorin Negrau de Rumania, Yirko Sivirich de Perú y Rosita Hurtado de Bolivia. Al igual que Toribio & Donato de Costa Rica, Idol José, Prince Julio Cesar, Carlos Sierra y Dayana León por Venezuela, Astrid Carolina-Minttu de Colombia, Cuarto Colorado y Benito Fernández por Argentina, Reyna Quispe-Jaya de Bolivia y Leti Faviani por Chile. Una importante apuesta de FDLA para demostrarle al mundo que la moda no para en tiempos de Covid-19 y que la actitud de todos en esta industria es adaptarse, replantear, aprovechar y hacer visibles las marcas en eventos o ferias de moda digitales, que les permitan mostrar sus colecciones y no perder la conexión con sus clientes o consumidores directos.

