La ropa sin sexo llega al mundo latino Las marcas de género neutro han tomado por asalto las pasarelas de moda desde hace algún tiempo. Ahora entran a la escena talentosos diseñadores Latinx Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El escritor norteamericano, premio Pulitzer, Jeffrey Eugenides, afirma en uno de sus libros que "el sexo es biológico mientras que el género es cultural". Este debate, que hoy en día está a la orden del día, tiene una de sus aristas más visibles en el mundo de la moda. No hay que ir muy lejos: David Bowie y Prince fueron pioneros del androginismo escénico, y hoy en día no hay más que asomarse a una alfombra roja para ver a famosos como Jaden Smith, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Billy Porter y Billie Eillish, marcando tendencia. La ropa fluida de género llegó para quedarse, y grandes como Thom Browne, Vivienne Westwood, Equipment, Louis Vuitton, Gucci y Saint Laurent se han sumado al trend con la misma fluidez de sus piezas. ¿Y dónde están los latinos a esta moda? El equipo creativo The Tri Collective, parece haberse subido a la ola de la ropa de género neutro. La firma de Los Ángeles, que entre sus fundadores tiene a un orgulloso Latinx, Kenn Román -hermano de la fantástica actriz Justina Machado [Six Feet Under; One Day at a Time- está convencido de que sus diseños tienen un nicho en nuestra comunidad. The Tri Collective collection The Tri Collective collection "El espíritu de Tri proviene de analizar qué tan flexible es la sociedad y nuestra cultura en particular con los roles de género, y cómo esto esto se explica a través de la lente de moda", explica. "Con nuestra ropa intentamos descodificar y combinar arquetipos masculinos y femeninos estereotipados y crear una tensión binaria". Identificarse como alguien de género fluido habla de individuos que eligen tener una identidad no binaria, que no está atada a un género específico, y que son capaces de intercambiarlos con el tiempo. Es por eso que que la moda sin género especifico o de género neutro es una tendencia que elimina las barreras y las etiquetas que dividen lo masculino de lo femenino en lo que a ropa se refiere. The Tri Collective collection The Tri Collective collection | Credit: Courtesy The Tri Collection/Instagram "Nuestros diseños se caracterizan por ser neutros y minimalistas, normalmente básicos para poder llegar a todos los públicos: desde prendas básicas reimaginadas hasta t-shits, chaquetas y vestidos en materiales inesperados". The Tri Collective members The Tri Collective members | Credit: Courtesy/The Tri Collective SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este estilo de vestimenta fluida, por lo general no se adapta al estilo de vida de la persona promedio y en entornos convencionales puede ser objeto de juicios no necesariamente favorables. Pero más allá de cualquier valoración "moral", lo que predomina en diseños como los de The Tri Collective es la eficacia, inteligencia y estructura perfecta de sus diseños. Y como todo en la vida, ¡para gusto se han hecho los colores!

