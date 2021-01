Close

La moda de la investidura presidencial: el significado de los looks de Biden, Harris, Obama y más Analizamos los diseñadores, colores y cortes de los atuendos de las mujeres protagonistas de la jornada. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este día histórico para Estados unidos, nada se ha dejado al azar. Tampoco los atuendos que han lucido los protagonistas de la jornada, desde el nuevo presidente Joe Biden, hasta la exprimera dama Hillary Clinton. Llama la atención que tres de las mujeres con más peso en la política del país, la nueva vicepresidenta Kamala Harris, Michelle Obama y Hillary Clinton hayan elegido el morado como color en este día. Hasta la senadora Elizabeth Warren lució una bufanda de este tono. Para empezar, el morado es literalmente la mezcla entre azul y rojo, los colores de los principales partidos (rojo republicano y azul demócrata). Lo que podría simbolizar la intención de Harris de acercar posturas con el partido de la oposición. Image zoom Credit: Rob Carr/Getty Images Además, históricamente es un color que junto al blanco y el dorado se asocian con las mujeres sufragistas. Recordemos que Harris vistió un trae blanco de Carolina Herrera en su discurso de la victoria, así que no nos extraña que haya elegido otro tono asociado al movimiento sufragista. Image zoom Credit: (Alex Wong/Getty Images) Harris, quien ha demostrado en varias ocasiones que la ropa puede ser una herramienta política con la que declarar sus ideas, para la ceremonia de hoy en la que ha lucido un vestido y un elegante abrigo entallado, ha optado por dos diseñadores afroamericanos: Christopher John Rogers y Sergio Hudson. Rogers es originario de Baton Rouge, Luisiana y basado en Brooklyn, Nueva York, mientras que Hudson es de Carolina del Sur. No podían faltar sus perlas, en un collar del joyero de ascendencia puertorriqueña Wilfredo Rosado, que porta en homenaje a su sororidad Alpha Kappa Alpha cuyas fundadoras se conocen como "las doce perlas". De hecho, miles de mujeres en todo el país han realizado "quedadas" a través de las redes sociales para lucir perlas en este día tan importante para el empoderamiento femenino y la diversidad. Ayer miércoles, en el homenaje que el nuevo gobierno realizó en Washington a las víctimas del covid en Estados Unidos, Harris eligió un abrigo largo en color camel diseñado por Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss, quien a lo largo de la pandemia se ha encargado de proveer de trajes especiales de protección a los trabajadores de hospitales y ha donado más de $50,000 en ayudas a pequeños empresarios afectados por la crisis. Image zoom Credit: Jonathan Ernst/Getty Images La exprimera dama Michelle Obama también ha optado por un conjunto de Sergio Hudson formado por un pantalón palazzo combinado con un cinturón de llamativa hebilla, suéter de cuello alto y un abrigo largo de corte clásico, que le sentaba como un guante a la mujer de Barack Obama. Image zoom Credit: Rob Carr/Getty Images La tercera protagonista en apostar por el morado ha sido Hillary Clinton. La exprimera dama y secretaria de estado, fiel a su estilo, no ha defraudado a sus seguidoras luciendo un traje pantalón de dos piezas firmado por Ralph Lauren, conjuntado con una original bufanda fruncida. Image zoom Credit: Jonathan Ernst-Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la nueva primera dama, Jill Biden, ha elegido un conjunto del diseñador estadounidense basado en Nueva York Markarian, en un tono azul joya compuesto por un abrigo de tweed con cuello y puños de terciopelo sobre un vestido entallado con cuerpo de chifón y falda festoneada. Tanto el vestido como el abrigo están decorados con cristales Swarovski cosidos a mano en un delicado patrón floral. El tono de azul fue elegido por su significado, relacionado con la confianza y estabilidad. Biden ya ha demostrado su apoyo a diseñadores emergentes, como con el conjunto morado que vistió en el homenaje a las víctimas del covid, creado por Jonathan Cohen, diseñador mexicano afincado en Nueva York, famoso por su respeto al medioambiente y amor por el reciclaje. Su abrigo morado con lazo de terciopelo y guantes a juego no dejó indiferente a nadie. La mascarilla combinada, estaba hecha con restos de telas de la colección de Cohen. Image zoom Credit: (Alex Wong/Getty Images) Su esposo, el presidente Joe Biden, tal y como estaba previsto vistió un traje azul marino y un abrigo del estadounidense Ralph Lauren, combinado con una camisa blanca y una corbata celeste. Una paleta de azules en armonía con su esposa. Doug Emhoff, marido de Kamala Harris, también eligió a este diseñador para la ocasión.

