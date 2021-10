Dune: La moda detrás de la nueva película de Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem Todo lo que tienes que saber sobre el vestuario del nuevo filme de Zendaya, Javier Bardem y Jason Momoa, basado en la famosa novela de Frank Herbert. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva película de ciencia ficción Dune está a la vuelta de la esquina y no podemos esperar más para verla. La famosa novela llevada al cine es una de las grandes producciones del año que ha sorprendido, no sólo por el reparto que tiene [Thimotée Chamalet, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Oscar Isaac y Rebecca Ferguson] sino también por los efectos especiales y el vestuario que, honestamente, están fuera de este mundo. Por supuesto, para una producción de este calibre, era preciso "tirar la cámara por la ventana", como diríamos en un lenguaje cinematográfico. Por eso, nuestros amigos de Warner Bros. Pictures, nos comparten un video exclusivo con detalles de primera mano sobre la conceptualización y elaboración detrás de todo el vestuario de la película. Para la creación de la vestimenta de los personajes, se seleccionaron piezas y referencias de moda del pasado. De esta forma, se creó un futuro ficticio donde cada individuo o grupo llevaba un concepto extraordinario que lo distingue de cualquier otro diseño de vestuario que hayamos visto en otra película de ciencia ficción. Dune Dune Dune Left: Credit: Warner Bros. Center: Credit: Warner Bros. Right: Credit: Warner Bros. "Quería que el diseño del vestuario fuera como de otro mundo. Cada detalle tenía que ser diseñado con complejidad y estilo. Las necesidades logísticas de esta producción fueron tan grandes como las creativas, así que tuvimos que organizar un pequeño ejército para llevarlas a cabo", expresó el director de la película, Denis Villeneuve. El filme está basado en la novela de Frank Herbert y cuenta la historia de Paul Atreides, un joven que nació bajo un planeta desértico [Arrakis] donde su destino ya está escrito y que debe viajar al lugar más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente. Después de una larga espera, los espectadores podrán disfrutar el filme basado en la famosa novela de Frank Herbert de 1965 dune Dune Left: Credit: Warner Bros. Right: Credit: Warner Bros. Como en toda fábula, los malos siempre están, y en este caso, aquellos llamados Harkonnens, nos causan mucha tensión ya que detonan un conflicto por el suministro más importante del planeta: el agua. "Los Harkonnens están muy inspirados en los insectos con sus capas escamas y caparazones. Incluso sus cascos parecen hormigas", comentó Jacqueline West, también directora de vestuario que ha trabajado para otras producciones como The Curious Case of Benjamin Button, The Tree of Life y The Revenant. En cuanto a los habitantes que nacieron en Arrakis, este planeta desértico donde se desarolla la película, sus atuendos eran muy diferentes. Ellos utilizan un sistema instalado en sus trajes que les permite reciclar sus fluidos corporales para reciclarlos en agua. Por esta razón, la realización del atuendo de cada uno de los miembros de este planeta, así como de aquellos que le visitan, fue crucial para todo el equipo de producción. Dune se estrena el 22 de octubre en todos los cines y en la plataforma por streaming HBO Max.

