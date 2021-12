Moda a lo máximo en Cancún: Alessandra Ambrosio comparte su experiencia La supermodelo conquistó la pasarela en el nuevo hotel, Breathless Cancún Soul Resort & Spa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para celebrar la gran apertura del último resort en abrir sus puertas en Cancún, Alessandra Ambrossio se sumó a un desfile de moda que celebró algunos de los diseñadores más codiciados del mundo hispano. Vimos piezas de Victor y Jesse, Agatha Ruiz de la Prada y Gustavo Pucheta. El show cerró con la modelo brasileña en un traje espectacular creado por Victor y Jesse, el dúo de diseñadores mexicanos. Tuvimos la oportunidad de hablar con la modelo y nos compartió algunos detalles de su experiencia. Alessandra Ambrosio, Breathless Riviera Cancun Credit: Gustavo Caballero/South Beach Photo ¿Cómo estás disfrutando Cancún? ¡Cuéntanos más sobre el evento en Breathless Cancún Soul Resort & Spa! Me encantó asistir al 20 aniversario de AMR Collection y la apertura de su nuevo y sorprendente resort Breathless Cancun Soul. Hicimos un desfile de modas muy divertido, disfrutamos de comida deliciosa, especialmente fajitas, y bailamos toda la noche. Alessandra Ambrosio, Breathless Riviera Cancun Credit: Gustavo Caballero/South Beach Photo ¿Qué opinas de los diseñadores que fueron parte de la apertura de Breathless Cancun Soul: Victor y Jesse, Agatha Ruiz de la Prada y Gustavo Pucheta? Todos son muy talentosos y me impresionó mucho su trabajo. Había tantos vestidos hermosos que me encantaría usar para algún evento. Alessandra Ambrosio, Victor y Jesse, Breathless Riviera Cancun Alessandra Ambrosio, Victor y Jesse | Credit: Gustavo Caballero/South Beach Photo ¿Hay otros diseñadores de moda latinos e hispanos en particular a los que adoras? Amo la ropa de Carolina Herrera y la de Oscar De La Renta. Estas casas de moda crean tantas piezas atemporales y elegantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo celebrarás la temporada navideña y el fin de año? Siempre voy a Brasil para pasar las vacaciones con mi familia, y este año haremos lo mismo. Alessandra Ambrosio, Breathless Riviera Cancun Credit: Gustavo Caballero/South Beach Photo

