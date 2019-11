Esto es todo lo que tienes que saber antes de ponerte Botox La doctora Carolina Martínez despeja tus dudas sobre el tratamiento antiarrugas más famoso del mundo By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuánto dura, para qué sirve, a qué edad lo puedes probar… ¿Sabrías responder a estas preguntas sobre el Botox? Si te estás planteando someterte a este tratamiento estético del que muchas famosas son fans, no te pierdas este video en el que nuestra colaboradora experta en moda y belleza, Kika Rocha, entrevista a la Doctora Carolina Martínez que te despejará muchas dudas. “El Botox es una toxina que se aplica a nivel del músculo para disminuir la contracción muscular. Se aplica en la frente, patas de gallo y entrecejo para disminuir esas líneas de expresión”, explica la experta, que añade que en también algunas personas que gesticulan mucho lo usan de forma preventiva, antes de que aparezcan esas arruguitas. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los principales errores que se cometen con respecto a esta toxina es confundirla con los rellenos, que también se aplican con una jeringuilla. “[A diferencia de estos] el botox no deforma y no rellena”, aclara la dermatóloga. “El Botox bloquea el impulso nervioso que hace que el músculo se contraiga”. ¿Y cuánto dura realmente el efecto? La experta asegura que el efecto dura entre 4 y 6 meses, según cada paciente. El Botox puede administrarse a pacientes de distintas edades, una buena edad es cuando empiezas a notar que se te marcan las líneas de expresión, incluso en reposo. Ante todo, sea cual sea tu edad y tipo de piel, lo más importante es acudir a un experto certificado y con experiencia demostrable. Infórmate bien antes de probar un tratamiento como este. Advertisement EDIT POST

