5 mitos acerca del Botox que cambiarán tu mente por completo Hoy 16 de noviembre es el Día nacional de Botox Cosmetics y aprovechamos para que un doctor nos aclarara algunas de las dudas más comunes que tienen las mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Contrario a lo que pasaba hace unos cuantos años atrás, hablar de Botox en este tiempo ya es algo muy normal para muchísimas mujeres, y hasta para los hombres. Y es que a través de los años se ha comprobado que esta sustancia "mágica" puede ayudarnos a retrasar el paso del tiempo y lucir una piel más fresca. Ahora bien, muchas personas todavía tienen algunos tabúes acerca del Botox y no se atreverían a usarlo pensando que les puede causar algún daño. Es por eso que hoy en el Día Nacional de Botox Cosmetics, hablamos con el doctor David Shafer, cirujano plástico certificado de la Shafer Clinic en la ciudad de Nueva York, para que nos hablara acerca de algunos de los mitos que existen detrás de la toxina botulina, el producto que ha ayudado a tantas mujeres a sentirse y verse más rejuvenecidas que nunca. A continuación están descifrados los cinco mitos más populares. Mito: No es seguro ponerse Botox Realidad: Sí es seguro. Botox Cosmetic fue aprobado hace 20 años para el uso estético y en dosis más altas hasta se usa para tratamientos médicos. Mito: El resultado no es natural Realidad: Si te pones en manos de la persona indicada vas a lucir como tú pero con menos arrugas. Como te ves por fuera, refleja cómo te sientes por dentro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mito: Siempre ponen mucho Botox Realidad: Lo bueno de Botox Cosmetic es que se puede personalizar de acuerdo a tus necesidades. Es importante buscar a una persona que esté bien capacitada y tenga licencia, que sepa administrar la cantidad adecuada para que obtengas los resultados que quieres. Muchas personas piensan que es mejor ponerse menos pero realmente debes hacerte el tratamiento completo porque los demás músculos se pueden sobrecompensar y terminar creando más arrugas. Mito: El Botox es solo para personas de más de 40 años Realidad: Eso es falso. Yo tengo pacientes que están en sus 20s y tienen arrugas y tengo pacientes que están en sus 40s y casi no tienen arrugas. La realidad es que tu genética, el estilo de vida y el régimen de belleza, juegan un gran papel en la forma en que envejeces. Cuando te pones Botox Cosmetics te ayuda a que esas arrugas que van saliendo no se hagan más profundas. Por lo tanto, lo más inteligente es empezar temprano.

