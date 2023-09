La nueva Miss Universo República Dominicana, ex-novia de Marc Anthony, rumbo al Salvador Mariana Downing, representante de la provincia de Sánchez Ramírez, quien fue novia del salsero en 2017, heredó la corona de Andreína Martínez y participará en Miss Universo 2023 en San Salvador este 18 de Noviembre Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Downing, representante de la provincia de Sánchez Ramírez, heredó este fin de semana la corona de la guapísima Andreína Martínez y así se convirtió en la nueva Miss República Dominicana. La joven de 27 años y con una altura de 1.85 metros competirá en la gran final del Miss Universo 2023 el próximo 18 de noviembre en El Salvador. La joven es modelo, actriz y estudiante de filosofía y su tema en el concurso fue la hambruna mundial. Mariana Downing Miss rep Dominicana Credit: Miss Universe Republica Dominicana oficial Los jueces quedaron impresionados con sus respuestas contundentes, con su pasarela y vestuario durante el certamen de belleza que se llevó a cabo el último 3 de septiembre en el centro de convenciones de Sambil, Santo Domingo. Destacados expertos en el tema como Osmel Souza el zar de la belleza y el diseñador de modas Gustavo Arango, asistieron a la ceremonia y quedaron encantados con la elección de esta candidata. Los jueces también quedaron impresionados no sólo con sus respuestas, sino también con la pasarela y la vestimenta durante el certamen de belleza que se llevó a cabo el último 3 de septiembre en el centro de convenciones de Sambil, Santo Domingo. La corona que ciñó Mariana y que le entregó la preciosa en su cabeza fue toda una joya inspirada en distintos aspectos relevantes y característicos del país, como las playas, representadas con dos arcos ovalados en sus laterales, decorados con cristales austriacos color aqua y transparente, además de un sobresaliente zafiro en azul marino. Fue diseñada por Alex Thomas. Corona Miss Rep Dominicana Credit: Miss Republica Dominicana Oficial De una preselección de 15 candidatas, el grupo se redujo a 10, y de estas, se escogieron cinco para la ronda de preguntas, resultando al final como ganadora Mariana Downing, representante de Sánchez Ramírez, una de las favoritas para ganar, de las más ovacionadas por el público junto con las representantes de La Vega y Barahona. Aunque su belleza y talento son indiscutibles, un aspecto que está en boca de muchos es que no domina bien el español y por eso respondió en inglés. Uno de sus padres es de Sánchez Ramírez, pero Mariana ha vivido gran parte de su niñez y juventud fuera del país. Downing también generó comentarios por su pasada relación con el salsero puertorriqueño Marc Anthony. En marzo de 2017, cuando ella tenía 21 y él 48, la pareja reveló su noviazgo durante la cuarta gala anual de la fundación Maestro Cares, que presiden el artista salsero y el empresario Henry Cárdenas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente la bella reina está enfocada en ultimar todos los detalles para lucirse en San Salvador durante el concurso tal como lo hizo su predecesora. Su país está a la espera de que la corona de Miss Universo regrese por segunda vez a casa.

