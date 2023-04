Miss Universo arrasa con estos mini shorts en Coachella La reina de belleza estadounidense lució súper sexy con su elección de vestuario para disfrutar del festival. ¿Cuál es tu favorito? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El festival de Coachella además de ser un evento dedicado a la música y la cultura, es sin dudas un lugar donde las celebridades se divierten y aprovechan para deslumbrar con sus atuendos. Así lo hizo la Miss Universo, R' Bonney Gabriel, quien robó miradas con los tres looks que allí lució. La joven estadounidense de 29 años publicó una serie de fotografías en sus redes sociales en las que presumió su belleza, estilo y cuerpo escultural. En el primer día, llegó con unos pantalones cortos de cuero que combinó con un crop top plateado de brillantes y unas cómodas botas de combate. La modelo complementó su atuendo con unas trenzas, y un pañuelo colorido y por la noche, cuando bajó la temperatura en el desierto de California, sumó a su outfit una chaqueta estilo vaquero con flecos en la zona delantera. R' Bonney Gabriel en Coachella Credit: Instagram / R' Bonney Gabriel En el segundo día, la también diseñadora de modas optó por un atuendo con detalles futuristas, de tipo alienígena. Lució unos pantalones cortos de vuelos en los bordes, una blusa estilo brasier y unas gafas de sol, al modo Y2K ¡todo en tono metálico! R' Bonney Gabriel en Coachella Credit: Instagram / R' Bonney Gabriel Al día siguiente, Gabriel quiso llevar un estilo más vaquero y lució una falda denim en marrón con una pañoleta a manera de top y unas fabulosas botas de culebra en rojo con negro a la altura de las rodillas. R' Bonney Gabriel en Coachella Credit: Instagram / R' Bonney Gabriel "No sé por qué nunca llegué a Coachella antes, pero wow, este lugar es hermoso", escribió la reina de belleza en sus redes sociales.

