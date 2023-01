Miss Universo R'Bonney Gabriel entregará una de sus coronas a una nueva reina La nueva Miss Universo R'Bonney Gabriel entregará una de sus coronas. ¿De qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miss Universo R'Bonney Gabriel entregará una de sus coronas a una nueva reina. R'Bonney renunciará a su título como Miss USA esta noche. La noticia ha creado confusión. R'Bonney Gabriel Nola —la nueva Miss Universo de Estados Unidos— anunció que entregará su corona como reina de belleza de su país, ya que no podrá cumplir con las obligaciones y responsabilidades de Miss USA tras ganar la corona de Miss Universo y tener que asumir este exigente nuevo rol. Al enterarse de que entregaría una corona, algunos pensaron erróneamente que renunciaría al título de Miss Universo. La estadounidense fue coronada como reina universal de la belleza el 14 de enero del 2023 en Nueva Orleans y fue criticada por algunos que opinaban que Miss Venezuela o Miss República Dominicana debían haber ganado el certamen. La productora RPM, a cargo de Miss USA, anunció en sus redes sociales que el 27 de enero R'Bonney coronará a Morgan Romano como la nueva Miss USA. Romano, de 25 años, representa al estado de Carolina del Norte y fue la primera finalista de Miss USA, que ahora llevará la corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN R'Bonney Gabriel R'Bonney Gabriel | Credit: Roy Rochlin/Getty Images for Empire State Realty Trust Las franquicias Miss Universe, Miss Usa y Miss Teen Usa pertenecen a la misma empresa y una misma reina no puede tener dos títulos al mismo tiempo en la misma compañía. Esta es la razón por la que la Miss Universe estadounidense entregará su corona de Miss USA a Romano. No es la primera vez que esto ocurre. En el 2011, la estadounidense Olivia Culpo también entregó su corona de Miss Usa al resultar ganadora de Miss Universo, pasando el titulo de Miss USA a Nana Meriwether.

