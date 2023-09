Conoce a Melissa Flores, la mexicana que representará su país en Miss Universo 2023 ¡Por fin tenemos una Miss México! Conoce los detalles de la reina de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos en camino al próximo certamen de Miss Universo en Noviembre y muchos de los países que se presentarán en el esperado evento ya tienen su Miss elegida. Hoy, tenemos una más para presentarles. Melissa Flores, representante de Michoacán, heredó la corona de la guapísima Irma Miranda Valenzuela y así se convirtió en la nueva Miss Universo México. Es licenciada en psicología, modelo profesional y será quien representará al país en Miss Universo, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en San Salvador. miss mexico, miss universo, melissa flores Credit: IG/Melissa Flores Melisa apoya la causa #NoMeLimites que se enfoca en generar conciencia para la prevención y protección contra la violencia doméstica. En su cuenta de Instagram, la reina compartió su orgullo al ser nombrada Miss México. "No puedo con la emoción de saber que mi niña interior está orgullosa del camino que he trazado durante este tiempo. La mujer en la que sigo convirtiéndome me sorprende y me enorgullece, los límites solo existen en tu mente, cuando crees en ti, eres constante en tus ideales y trabajas por ellos solo queda el resultado de que se hagan realidad", se sinceró. "Se que representar a México es una gran responsabilidad y para mí representa un gran orgullo y logro personal, llevo como símbolo el sueño y esfuerzo de mis compañeras de Mexicana Universal 2022 plasmado en la corona y la banda de Miss Universe México, seguiré dando aún más lo mejor de mi porque esto es el principio de marcar una nueva historia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas felicidades a la nueva reina, Melissa Flores. ¡Esperamos ver su trayectoria en el certamen muy pronto!

