Miss Universo 2023: Los deslumbrantes vestidos de nuestras finalistas

Después de una noche llena de glamour, nosotras seguimos soñando con los exquisitos trajes que llevaron las candidatas. Aquí un vistazo de lo mejor de lo mejor.

Miss Colombia

Maria Fernanda Aristzabal lució como una reina con esta propuesta en tono esmeralda creado por Mariano Fernandez.

Miss Curazao

Llevando una prenda hecha por el barranquillero Julio González, Gabriela Dos Santos fue una de las mejores vestidas de la noche.

Miss Peru

¡Qué cintura! Alessia Rovegno estuvo espectacular con esta propuesta plateada de Augusto Manzanares.

Miss Puerto Rico

Ashley Cariño eligió un traje de escote atrevido confeccionado por su paisano, el diseñador Carlos Alberto.

Miss República Dominicana

Elegante como siempre, Andreína Martínez quedó como segunda finalista portando un estilo en tonos nude creado por Gustavo Arango.

Miss USA

La ganadora de la noche, R'bonney Gabriel, lució regia con esta propuesta negra decorada con pedrería azul de su propia confección.

Miss Venezuela

Amanda Dudamel optó por una pieza colorida llena de glamour que incorporó varios tonos azules de Nidal Nouaihed.

