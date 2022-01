Miss Universo dio lecciones de estilo con esta propuesta invernal ¡Mírala! La nueva reina mostró que esta pieza esencial no puede faltar en tu closet Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un mes, vimos a Andrea Meza entregando su corona a Harnaaz Kaur Sandhu, la bella representante de la India en el último certamen. Ahora, la chica de 21 años comienza su gira por el mundo y quedamos enamoradas de su atuendo perfecto para el invierno. Se trata del look que llevó para una visita al edificio Empire State. Si vives en Nueva York u otra ciudad con inviernos extremos, ya sabrás cuan difícil puede ser encontrar un atuendo que sea glamoroso y suficientemente abrigado a la vez. Harnaaz eligió la prenda perfecta– un sweater dress largo. Harnaaz Sandhu, Miss Universo Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Esta pieza larga en azul real es de la marca Halston, y su tela de lana de merino es perfecta para combatir el frio. Aunque las mangas largas y el cuello tortuga parezcan que son parte del vestido, en realidad forman parte de una pieza separada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo y actriz completó el look con un abrigo estilo teddy, pendientes y, por supuesto, su corona. Harnaaz Sandhu, Miss Universo Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

