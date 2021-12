Exclusiva: La nueva Miss Universo comparte sus secretos de belleza La también Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, contó la historia detrás del espectacular vestido de gala que usó en el certamen. Además, compartió un mensaje de empoderamiento a las nuevas generaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ganadora de la 70a edición del Miss Universo Harnaaz Kaur Sandhu habló en exclusiva con People en Español sobre su rutina de belleza y reveló cómo hace para lucir un rostro radiante y luminoso que le mereció coronarse como la reina en el certamen internacional que se celebró este domingo en Eilat, Israel. En una entrevista en People VIP, la modelo de 21 años reiteró la importancia de la belleza interior y dijo que el maquillaje es solamente una herramienta para enaltecer lo que ya está presente. Para ella, los productos orgánicos y el agua son sus grandes aliados. "Tengo que decirle a todos los que están viendo [la entrevista] que no es el maquillaje lo que te hace ver hermosa y nunca lo será. Es solo un recurso que amplifica la belleza que ya tienes y si de verdad quieres verte bella tienes que cuidar de tu piel y creer en tu piel", asegura la también actriz. Harnaaz Kaur Sandhu Credit: Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images) "Lo que yo hago es usar los menos productos necesarios. Uso mantequilla orgánica en mi cara y productos hechos en casa, recetas caseras de la India y eso es todo lo que hago. Además de tomar mucha agua y no olvidarme de sonreír porque una sonrisa tiene el poder de transformar el mundo entero", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto al espectacular vestido que lució en la noche del concurso, Sandhu compartió que el mismo fue confeccionado por la diseñadora Saisha Shinde, una gran amiga cercana. Explicó que la diseñadora usó los conocimientos sobre su personalidad para plasmarlo en su diseño y además es un homenaje a su estado natal, Punjab. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

