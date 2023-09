La organización de Miss Universo elimina el límite de edad para participar en el certamen La medida entrará en vigor en 2024 y permitirá a las mujeres mayores de 28 años, límite establecido hasta ahora, competir por el título de mujer más bella del universo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de 2024, las mujeres de cualquier edad, a partir de 18 años, podrán participar en el certamen de Miss Universo y coronarse como "la más bella". Así lo ha anunciado la organización, que hasta este año contaba entre sus normas con la especificación de que las aspirantes debían tener entre 18 y 28 años cumplidos al 1 de enero del año en que se compita. El anuncio, compartido en sus redes por la actual Miss Universo, R'Bonney Gabriel, explica también que además de en el certamen principal, se eliminan los límites de edad en todos los concursos asociados a la organización, y que los cambios se aplicarán a partir del año que viene a nivel mundial. "Aquellas que estaban en el límite de edad podrán cumplir sus sueños", escribió Gabriel bajo el anuncio. Miss Universo elimina límites edad candidatas Credit: Instagram Esto supone otro cambio para el célebre concurso, que fue adquirido en 2022 por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, quien ya introdujo revolucionarias medidas para 2023, al permitir que mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas pudieran tomar parte en la competencia de belleza. De hecho las elegidas para representar a Guatemala, Costa Rica y Colombia, son madres y cualquiera de ellas podría ocupar el trono de mujer más bella del universo. En el 2018, la organización ya sorprendió al mundo entero al incluir a la primera mujer transgénero, la española Ángela Ponce, en la competencia, abriendo el camino de la diversidad. Miss Universo elimina límites edad candidatas Credit: Jason Kempin/Getty Images Durante la Semana de la Moda de Nueva York, Gabriel, ahora de 29 años es la Miss Universo más edad hasta la fecha, comentó a la publicación WWD lo feliz que le hace esta nueva medida. "Lo que me encanta de Miss Universo es que siempre son los primeros en salir a la calle, buscando nuevas. Formas de ser más inclusivos y estar a la altura de la plataforma", compartió. "Es un grupo audaz de mujeres a cargo aquí y ,sabes que, mucha gente tiende a seguir lo que hacemos, estoy orgullosa de que lleguemos a hacer esto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El próximo certamen de Miss Universo se celebrará el próximo 18 de noviembre en El Salvador y como siempre estaremos apoyando todas las candidatas latinas. ¿Qué te parece esta medida?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La organización de Miss Universo elimina el límite de edad para participar en el certamen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.