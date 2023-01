Miss Universo 2023: Nuestras candidatas latinas arrasan en el desfile de trajes de baño Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Miss universe, desfile de trajes de baño Credit: Josh Brasted/Getty Images (x3) ¡Ya llega el certamen este sábado por Telemundo! Con estos cuerpazos, estamos seguras que una de las nuestras ganará. Empezar galería Argentina Miss universe, desfile de trajes de baño, miss argentina Credit: Josh Brasted/Getty Images Como todas las candidatas, Bárbara Cabrera llevó un traje confeccionado por la diseñadora venezolana Jacqueline Aguilera. Optó por un estilo de una pieza en el color del año, Viva Magenta. 1 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Bolivia Miss universe, desfile de trajes de baño, miss bolivia Credit: Josh Brasted/Getty Images María Camila Sanabria maravilló con una propuesta verde, desde su traje hasta su capa. 2 de 18 Ver Todo Brasil Miss universe, desfile de trajes de baño, miss brasil Credit: Josh Brasted/Getty Images Como toda una sirena, Mia Mamede desfiló con un estilo azul asimétrico con un recorte que mostró su cintura. 3 de 18 Ver Todo Anuncio Chile Miss universe, desfile de trajes de baño, miss chile Credit: Josh Brasted/Getty Images Sofía Depassier mostró su abdomen tonificado en un bikini magenta acentuado con una capa colorida. 4 de 18 Ver Todo Colombia Miss universe, desfile de trajes de baño, miss colombia Credit: Josh Brasted/Getty Images Vistiendo de verde, María Fernanda Aristizábal apoyó a su causa de proteger el agua potable con su capa en homenaje al movimiento #SOSWater. 5 de 18 Ver Todo Costa Rica Miss universe, desfile de trajes de baño, miss costa rica Credit: Josh Brasted/Getty Images María Fernanda Rodríguez portó una capa de estampado abstracto y un bikini magenta. 6 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ecuador Miss universe, desfile de trajes de baño, miss ecuador Credit: Josh Brasted/Getty Images Bella lució Nayelhi González con su cabello al natural y llevando un traje de baño verde neón. 7 de 18 Ver Todo El Salvador Miss universe, desfile de trajes de baño, miss el salvador Credit: Josh Brasted/Getty Images Alejandra Guajardo portó un bikini magenta asimétrico y una capa promoviendo la importancia de la agricultura sostenible. 8 de 18 Ver Todo Guatemala Miss universe, desfile de trajes de baño, miss guatemala Credit: Josh Brasted/Getty Images Ivana Batchelor lució un traje de baño anaranjado de corte asimétrico y una capa diseñada por Elena Luis Minera. 9 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Honduras Miss universe, desfile de trajes de baño, miss honduras Credit: Josh Brasted/Getty Images Rebeca Rodríguez, una de las concursantes más jóvenes del año, optó por un traje de una pieza verde neón. 10 de 18 Ver Todo México Miss universe, desfile de trajes de baño, miss mexico Credit: Josh Brasted/Getty Images Irma Cristina Miranda representó a su país con esta propuesta azul y una hermosa sonrisa. 11 de 18 Ver Todo Nicaragua Miss universe, desfile de trajes de baño, miss nicaragua Credit: Josh Brasted/Getty Images Con una mariposa en su hombro, Norma Huembes desfiló con un bikini verde. 12 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Panamá Miss universe, desfile de trajes de baño, miss panama Credit: Josh Brasted/Getty Images Portando una capa elegante, Solaris Barba eligió un traje de diseño moderno en un tono morado. 13 de 18 Ver Todo Paraguay Miss universe, desfile de trajes de baño, miss paraguay Credit: Josh Brasted/Getty Images Leah Ashmore complementó su bikinazo azul celeste con una capa que promueve la igualdad y comunidad entre mujeres. 14 de 18 Ver Todo Perú Miss universe, desfile de trajes de baño, miss peru Credit: Josh Brasted/Getty Images Alessia Rovegno mostró sus piernas esbeltas con esta propuesta magenta y una capa en apoyo a la diversidad. 15 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Puerto Rico Miss universe, desfile de trajes de baño, miss puerto rico Credit: Josh Brasted/Getty Images Divina lució Ashley Cariño con un traje magenta que marcó su cintura diminuta. 16 de 18 Ver Todo República Dominicana Miss universe, desfile de trajes de baño, miss republica dominicana Credit: Josh Brasted/Getty Images Andreína Martínez arrasó con su propuesta azul y una cola de caballo alta. 17 de 18 Ver Todo Venezuela Miss universe, desfile de trajes de baño, miss venezuela Credit: Josh Brasted/Getty Images Amanda Dudamel impactó con una capa en colores vivos y su traje magenta. 18 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

