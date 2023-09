Conoce a Miss Universo Argentina Yamile Dajud y sus raíces colombianas La reina de belleza ha sido criticada por sus raíces, pero ella asegura que es la representante correcta para su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos en camino al próximo certamen de Miss Universo en Noviembre y muchos de los países que se presentarán en el esperado evento ya tienen su Miss elegida. Hoy, tenemos una más para presentarles. Yamile Dajud, representante de Río Negro, heredó la corona de Bárbara Cabrera y así se convirtió en la nueva Miss Universo Argentina. La chica de 27 años es licenciada en comunicaciones, estudia derecho y será quien representará al país en Miss Universo, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en San Salvador. Miss Argentina, Yamile Dajud Credit: IG/Yamile Dajud En las redes, Yamile ha creado controversia ya que muchos fans de los certámenes opinan que la chica es más colombiana que argentina. Aunque nació en Argentina, Yamile es de padres colombianos y hasta participó en el Concurso Nacional de la Belleza de Colombia como la señorita Sucre. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, la reina compartió su orgullo al representar su país natal. "Entendí la razón por la cual Dios quiso que naciera en el seno de Buenos Aires, comprendí que tenía una misión que cumplir con la tierra que me vio nacer y en la que crecí", se sinceró. "Argentina: Prometo llevar en alto tu nombre y llevarte a la cima del universo. Quiero enaltecerte y honrar tu cultura e idiosincrasia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas felicidades a la nueva reina. ¡Esperamos ver su trayectoria en el certamen muy pronto!

