Los secretos de maquillaje de Miss Universo Andrea Meza La mexicana Andrea Meza es la mujer más bella del universo, ¿cómo no hacer caso a sus trucos de maquillaje? Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mexicana Andrea Meza ha estrenado su corona de Miss Universo visitando el programa matutino de hoy Día (Telemundo) para hablar de su experiencia en el certamen y del increíble vestido rojo con el que se coronó como reina de la belleza universal. Y aunque luce espectacular aún sin una gota de maquillaje, Carmen Díaz y Marlene Franco, maquillista y peluquera de la cadena respectivamente, quienes ya han trabajado con otras reinas de belleza, se encargaron de poner a punto a la nueva Miss Universo antes de entrar en plató. La presencia de cuatro mujeres latinoamericanas entre las cinco finalistas del concurso ha puesto de manifiesto que la hermosura latina se presenta en muchas formas y colores, y nuestras chicas dejaron el listón muy alto hasta llegar a la cima de la mano de la mexicana. Durante toda la competencia vimos a Meza presumir un maquillaje muy natural, con tonos tierra y café en todo el rostro, incluso en los labios, para resaltar sus facciones. "Es una muchacha muy tranquila, se dejó hacer el maquillaje, sin sugerencias, resaltando su belleza natural", dice Carmen Díaz, maquillista de Telemundo. "Pienso que los colores que ha usado en el certamen le han favorecido mucho, muy suaves, por su color de piel y ojos. Es muy bonita". Andrea Meza secretos de maquillaje Carmen Díaz (izda.) y Marlene Franco con Andrea Meza | Credit: Cortesía Carmen Díaz A Meza, natural del estado de Chihuaha, México, le vimos desprender mucha confianza y seguridad durante todo el concurso, una actitud que seguro le ha ayudado a obtener el título. "Me sentía muy confiada de que iba a formar parte del top 21", comentó durante su intervención en hoy Día. "Y sabía que iba a estar lleno de latinas". Con su rostro bronceado, y sus ojos almendrados de color miel, ¿qué tipo de maquillaje le favorece más? "Me gustó mucho resaltarle la parte de su mirada, alargar sus ojos, ponerle sus pestañas que se vean espectaculares", explica Díaz. "Los colores neutros de su labial le favorecen mucho, así como [le favorecerían] los brillantes. Por su belleza y juventud, cualquiera le resalta" anota la experta. Secretos maquillaje Miss Universo Andrea Meza Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Meza, quien en el desfile final iba a utilizar el diseño de Edgar Lozzano que vistió en la preliminar pero por causas del destino terminó usando el traje rojo de Ivis Lenin que le dio la victoria, estuvo muy enfocada durante todas las pruebas y supo sacarle el mejor partido a su seguridad. "Me sentía muy tranquila y sabía que tenía que disfrutar el momento", compartió con los conductores del show matutino. "Por mucho tiempo te invaden los nervios, las dudas, y me prometí que iba a disfrutar la competencia e iba a ser yo en cada momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Su truco favorito para lucir tan bella? "Me especificó que le gusta mucho el contour", confiesa Díaz. "Es un truco muy bonito para afinar la cara. Eso y las pestañas". Sin duda la mexicana luce regia, igual que le hemos visto durante toda la competencia con sus looks de estilo y belleza, y tras dos mexicanas ocupando el trono, Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en el 2010, celebramos que la nueva Miss Universo sea latina. ¡Seguiremos muy atentas a su reinado!

