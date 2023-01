Miss Universo 2023: Los impactantes trajes típicos de nuestras representantes latinas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Miss universo, trajes típicos, venezuela, colombia, miss republica dominicana Credit: Josh Brasted/Getty Images (x3) ¡Ya estamos en preliminares del certamen! ¿Qué opinas de estas propuestas impresionantes? Empezar galería Argentina Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Bárbara Cabrera llevó un traje en homenaje a las cataratas del Iguazú y la belleza natural de su país. 1 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Bolivia Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images María Camila Sanabria representó al departamento de Potosí con una manta creada por los diseñadores bolivianos Jhesmani Fernández y Jessica Aleida. 2 de 18 Ver Todo Brasil Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Como una sirena lució Mia Mamede con este conjunto inspirado en la esencia del mar. 3 de 18 Ver Todo Anuncio Chile Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Sofía Depassier maravilló en tonos rojos y amarillos inspirados en el paisaje del Desierto de Atacama. 4 de 18 Ver Todo Colombia Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Representando los atardeceres de su país, María Fernanda Aristizábal quedó como el ave fénix luciendo esta propuesta con alas impresionantes. 5 de 18 Ver Todo Costa Rica Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images María Fernanda Rodríguez lució un traje inspirado en el colibrí, representando su colores vivos en su bustier, tocado y alas. 6 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ecuador Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Desde su traje hasta una breve danza, Nayelhi González representó al dios sol con este diseño dorado de Carlos Aguilar García. 7 de 18 Ver Todo El Salvador Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Como toda una diosa dorada, Alejandra Guajardo representó el Bitcoin, nueva moneda legal de su país. 8 de 18 Ver Todo Guatemala Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Quedamos boquiabiertas con el conjunto de Ivana Batchelor inspirado en la cultura Maya que incluyó pirámide, jaguar y un tocado inmenso. 9 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Honduras Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Rebeca Rodríguez llevó un traje de época inspirado en el famoso político hondureño Francisco Morazán. 10 de 18 Ver Todo México Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Realizado por Iván Rodríguez, Irma Cristina Miranda lució regia con esta versión femenina del traje de charro. 11 de 18 Ver Todo Nicaragua Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Norma Huembes llevó un traje llamado "Mujer volcánica, soberana de la nación", el cual fue elaborado por el diseñador Jorge Salazar. 12 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Panamá Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Confeccionado por el diseñador panameño Virgilio Batista, el traje de Solaris Barba toma inspiración en la cultura e historia de su país. 13 de 18 Ver Todo Paraguay Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Leah Ashmore representó su bandera y el escudo de Paraguay con esta propuesta creada por Hugo Vera. 14 de 18 Ver Todo Perú Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images En las redes, Alessia Rovegno compartió que su traje "está inspirado en el amanecer y en la esperanza de evolucionar todos los días". 15 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Puerto Rico Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Inspirado en el Radiotelescopio de Arecibo, este traje que llevó Ashley Cariño pesa más de 15 libras. 16 de 18 Ver Todo República Dominicana Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Andreína Martínez tomó inspiración en la cigua palmera, el ave nacional de RD, para su espectacular look. 17 de 18 Ver Todo Venezuela Miss universo, trajes típicos Credit: Josh Brasted/Getty Images Como toda una heroína lució Amanda Dudamel con este homenaje a los talentosos deportistas venezolanos. 18 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

