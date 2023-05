Miss universo 2023 celebra orgullosa su celulitis con esta declaración "Aquí no hay photoshop sino mi propia piel", afirma R'Bonney Gabriel quien posa sin filtros en esta bella imagen donde luce sus piernas sin complejos. ¡Mira qué opinan sus fans! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "¡Hola Universo!", exclama en sus redes la coronada reina norteamericana R'Bonney Gabriel al saludar a sus seguidores hace apenas unas horas con una preciosa foto en la que posa con un coqueto minivestido negro con el que presume su fina silueta y largas piernas cruzadas. Luego, Miss Universo 2023 prosigue: "Brindo por el no uso de photoshop y por celebrar la piel en la que habito". Con estas palabras alentadoras y plenas de seguridad se refiere a esta imagen en la que se puede notar en sus muslos un poco de celulitis a la que simplemente le dice: "Hello Cellulite" o "Hola celulitis". Así como lo dice y sintiéndose bien en su propia piel, la texana de 28 años, se acepta como es y ostenta el título de soberana universal de la belleza con más orgullo que nunca. Sus fanáticos por supuesto aplauden su seguridad y la proyección de su imagen sin filtros. "Gracias por realzar con positivismo cada centímetro de piel", dicen unas. "Así se hace..esta es la verdadera forma de empoderar a las mujeres", agregan otras. Con gran acierto otras comentan: "Me gusta que sw muesttren como mujeres reales con imperfecciones reales, admiro esto de estas reinas". La Miss Universo 2023 de ascendencia Filipina quien fue coronada en Enero pasado en New Orleans luego de una reñida final con la venezolana Amanda Dudamel quien quedó en segundo lugar, se reconoce por su inteligencia y desparpajo, cualidades que más allá de su físico despiertan admiración. "Eres la primera Miss Universo en hacer esto con la celulitis y es alentador mostrar la manera como pueden abrazarse nuestros 'defectos' ", le comenta otra seguidora quien aplaude como muchas otras que la actitud de las reinas de belleza actuales sea mostrar que más allá de ser perfectas son mujeres reales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actual soberana quien también es diseñadora de modas se encuentra en este momento de regreso a Bangkok. La vimos ayer lucirse con un femenino diseño en lavanda, durante una rueda de prensa en la capital de Tailandia. Así, al natural y arropada por el respeto y cariño de miles de mujeres en el planeta, R'Bonney continúa cumpliendo con sus compromisos y dando ejemplo que empodera e inspira a querernos y aceptarnos tal y como somos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Miss universo 2023 celebra orgullosa su celulitis con esta declaración

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.