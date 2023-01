Miss Universo 2022: Los mejores looks de los presentadores Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Miss universo, presentadores Credit: Instagram/Andrea Meza Los famosos también dijeron presente en el gran certamen de anoche y no defraudaron con sus atuendos. ¿Cuál fue tu favorito? Empezar galería Alix Aspe Regia lució la presentadora con esta propuesta blanca de Halston elegida por el estilista Reading Pantaleón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Portando Benito Santos, nos enamoramos de este elegante vestido elegido por la estilista Karla Birbragher. 2 de 8 Ver Todo Andrea Meza Vistiendo el color del año, viva magenta, la exmiss Universo apoyó a las concursantes con la ayuda de Pantaleón y Zac Posen. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lupita Jones También vimos a la primera Miss Universo mexicana junto a Meza, portando un traje plateado de diseño clásico. 4 de 8 Ver Todo Myrka Dellanos Como una de las juezas del gran evento, la presentadora derrochó glamour con una prenda negra de Sheri Hill y estilismo de Denise del Pino. 5 de 8 Ver Todo Ximena Navarrete Presumió su pancita con una confección de Benito Santos de terciopelo acentuado con lentejuelas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carlos Adyan En vez de lucir un traje negro típico, Pantaleón le elegió una alternativa de pana marrón. 7 de 8 Ver Todo Cristian de la Fuente Muy guapo lució con este look clásico elegido por Karla Birbragher. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

