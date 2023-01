R'Bonney Gabriel, la representante de Estados Unidos, es Miss Universo 2023 La joven de 18 años es diseñadora de moda y es una ferviente defensora de la sostenibilidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante más de dos semanas candidatas de 84 países se instalaron en New Orleans, Louisiana para terminar de prepararse para uno de los momentos más importantes de sus vidas, la noche del Miss Universo. El certamen estuvo lleno de mujeres hermosas, fuertes, carismáticas y talentosas, quienes dieron lo mejor de sí para poder coronarse como la nueva reina universal. Pero solo una puede ser la ganadora y esta vez la afortunada fue R'Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos. La 71ª edición del certamen, transmitido en español por Telemundo, contó con diez jurados, todas mujeres y entre ellas se encontraban Myrka Dellanos y la ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete. Ellas fueron las encargadas de seleccionar a las 15 chicas que pasaron a la semifinal -la 16ava fue elegida por el público- entre las cuales había cinco latinas, y por supuesto, las responsables de elegir a la gran ganadora. Entre las 5 finalistas, los latinos también estuvimos muy bien representados con Miss Puerto Rico, Miss República Dominicana y Miss Venezuela, pero gracias a su desenvolvimiento e indiscutible belleza, la representante de Estados Unidos fue la merecedora de la corona, la cual está valorada en 5.3 millones de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN R'Bonney Gabriel Miss Universo 2023 Credit: Jason Kempin/Getty Images R'Bonney Gabriel Miss Universo 2023 Credit: Jason Kempin/Getty Images Gabriel tiene 28 años, nació en Houston,Texas de padre filipino y madre estadounidense, y es graduada en diseño de moda y ya tiene su propia marca sostenible R'Booney Nola. De heco, ella misma diseño el traje negro que llevó durante la final del certamen. También en su tiempo libre lo dedica a enseña a coser a mujeres que han sufrido violencia doméstica y les da herramientas para que les den un giro a sus vidas. Además de ser una defensora de la sostenibilidad en el mundo de la moda, también es modelo. Es la primera mujer filipino-estadounidense en convertirse en Miss USA, por lo tanto, también es la primera en ganar la corona del Miss Universo. ¡Felicidades R'Bonney!

