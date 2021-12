Miss Universo: los trajes nacionales más espectaculares de las aspirantes latinoamericanas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería MIss Universo 2022 trajes típicos Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images Aunque ninguna latina se llevó la corona de Miss Universo a casa, con plumas, brillos y hasta luces, los trajes típicos de las aspirantes latinoamericanas destacaron en la competencia por su color, fantasía e increíble diseño. ¿Cuál fue tu favorita? Empezar galería Miss Colombia MIss Universo 2022 trajes típicos Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images Espectacular, Valeria Ayos recibió el aplauso del público con este diseño de Randy Severiche, dedicado a las mariposas amarillas, una de las más de 3.600 especies que hay en Colombia. Además de a este llamativo insecto, también hacía referencia a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez y a la película Encanto.

Miss Panamá

De Diablo rojo -el nombre que dan a los autobuses decorados típicos del país - se vistió Brenda Smith con este impactante diseño de Daniel Cortina representando algunos aspectos del arte, la cultura e historia panameños a todo color.

Miss República Dominicana

Debbie Aflalo encarnó a la diosa del sol con este diseño de Giannina Azar, quien se inspiró en ls rayos que iluminan Las Dunas de Baní, un paisaje tesoro nacional caracterizado por altas montañas de arena blanca fina. Confeccionado con resinas compostables y biodegradables.

Miss Perú

Yely Rivera dejo a todos boquiabiertos con este vestido luminoso de Beto Pinedo, representando la fuerza y el coraje de la mujer peruana. "Soy la Reina Blanca de los Andes en honor a mi bandera y a mi Ciudad Blanca de Arequipa, llevando al mundo un mensaje de unión y paz", escribió en sus redes.

Miss Guatemala

Elaborad de manera artesanal y con materiales reciclados, el traje que portó Dannia Guevara Morfin está inspirado en una Diosa maya que viene del futuro y cuenta la historia de cómo Guatemala en Israel son pueblos hermanos. Diseñado por Otto Mijangos.

Miss México

Tres meses de trabajo le tomó al diseñador Esteban Ortiz realizar este increíble diseño que lució Debora Hallal con más de 1 millón de cristales incrustados resaltando el emblemático calendario azteca, una de las culturas más antiguas de México.

Miss Chile

Kendry Mora está detrás de este níveo diseño con pedrería, falda con volantes y grandes lazos con el que Antonia Figueroa evocó la labor de los dulceros de su país, en especial las mujeres que en plena carretera ofrecen las delicias de comuna de La Ligua.

Miss Ecuador

Susy Sacoto honró a la Pachamama, diosa de la fertilidad asociada al espíritu de la tierra. Con un traje elaborado con yute, granos de café, corteza de palma de coco y banano deshidratado entre otro materiales de origen vegetal, era una reivindicación de la moda ética y sostenible. Obra de Jefferson Vera, el atuendo contaba con un intrincado diseño que dejaba el sujetador a la vista, una elaborada falda, capa, un gran tocado y una lanza.

Miss Costa Rica

Valeria Rees revoloteó como una mariposa gigante ataviada con un vestido de corte sirena recubierto de lentejuelas de pies a cabeza y un llamativo tocado plateado con flecos brillantes, que combinaban con unas enormes alas de color azul.

Miss Honduras

Un tributo a la cultura garifuna es lo que pretendió plasmar Alonso Maximo en el vestido de Rose Meléndez. Con un tocado de pedrería y plumas multicolor que representaban la esperanza, sabiduría, inteligencia, amor y más sentimientos. Además, símbolos femeninos como caracoles, perlas y semillas decoraban el traje con los colores de la bandera nacional.

Miss España

La salamandra del Parque Güell de Barcelona, obra del arquitecto español Gaudí, máximo representante del arte modernista, fue la inspiración de Josue Quevedo para el traje que modeló Sarah Loinaz.

Miss Venezuela

Luiseth Materán portó un voluminoso traje inspirado por la orquídea que crece en en las cuencas del río Orinoco y que se caracteriza por su llamativo color lila. Titulado Cattleya Amazónica, es un símbolo de feminidad y elegancia, y es obra de Carlos Pérez.

Miss Puerto Rico

Michelle Marie Colón bailó la bomba, un baile típico puertorriqueño, mientras modelaba este traje azul decorado con abalorios de colores y una impactante pieza trasera tejida con plumas.

Miss El Salvador

Cada detalle del traje de Alejandra Gavidia estaba pensado al milímetro por el artista plástico Francisco Guerrero. Se trata de una representación y homenaje a las 71 víctimas de feminicidio y a todos los desaparecidos. Sobre los hombros, simbolizando que cae sobre la Constitución del país la búsqueda de justicia, unas velas apagadas por aquellas personas que han perdido la esperanza de encontrar a sus familiares. Las manos ensangrentadas fueron pintadas por personas reales que han perdido a un ser querido por feminicidio o desaparición y las cadenas del brazo derecho representan toda la presión social y política que a veces entorpece la búsqueda de la justicia. Un vestido que fue maltratado, golpeado y balaceado para representar como la Constitución salvadoreña y la sociedad ha sufrido.

Miss Nicaragua

Como una obra de arte con piernas, Allison Wassmer desfiló con este intrincado diseño que rendía tributo al ceramista Gregorio Bracamonte. Además del top y la falda, el diseño contaba con una dramática pieza trasera y un espectacular tocado con plumas.

Miss Paraguay

Nadia Ferreira deslumbró con este diseño de Yeruti Acosta Atelier con mucho brillo y aberturas con coquetas transparencias. La capa bordada con plumas y luces asemejaba un par de alas.

Miss Bolivia

Nahemi Uequin presumió este vistoso traje de Guardiana de la Chiquitania, con un elaborado diseño en pedrería y completado con un tocado de plumas de Qhapaq Ñan Art con el que pretendía concienciar sobre la quema indiscriminada de las reservas forestales del Amazonas.

Miss Argentina

Con este diseño de Alejandro Palma, Julieta García también apostó por defender la naturaleza con este traje representando los glaciares argentinos y cómo se están derritiendo debido al calentamiento global.

