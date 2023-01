Los atuendos más chic de Miss Universo 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images; IG/R'Bonney Gabriel En solo 10 días, R'Bonney Gabriel ya se está destacando como una de las Miss Universo más fashion. ¿Qué opinas de su estilo? Empezar galería Moda sostenible R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: Roy Rochlin/Getty Images for Empire State Realty Trust Para visitar el Empire State Building, llevó una blusa creada con malla de plástico reciclada confeccionada por el diseñador mexicano-americano René Garza. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Azul real R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: IG/R'Bonney Gabriel Divina lució la reina de belleza y diseñadora portando un conjunto de su propia creación en Good Morning America. 2 de 7 Ver Todo Al rojo vivo R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: IG/R'Bonney Gabriel La tejana de 28 años estuvo más guapa que nunca vistiendo de rojo con un saco de ZCRAVE y un cinturón de Gucci. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Look monocromático R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: IG/R'Bonney Gabriel Con su bolso exclusivo de Miss Universo en mano, el "Star of the Universe Tote", la reina visitó el Central Park de Nueva York. 4 de 7 Ver Todo Toque de color R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Quedamos fascinadas con este look de blusa blanca, blazer negro y saco de faux fur en un tono verde. 5 de 7 Ver Todo Estilo Emily R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: IG/R'Bonney Gabriel Tomó inspiración en la serie Emily in Paris para crear este atuendo en los colores de la bandera americana en honor a su previo título, Miss USA. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Botas chic R'Bonney Gabriel, Miss Universo, estilo Credit: IG/R'Bonney Gabriel Lució botas blancas de Marc Fisher y un minivestido verde oliva para acentuar sus piernas largas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

