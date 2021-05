Los trajes de noche más hermosos que vimos en el certamen de Miss Universo Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo varela/ Getty Images Brillos, transparencias, escotes de vértigo y detalles únicos. Las aspirantes a Miss Universo que lograron pasar la primera selección y desfilar entre las primeras 21 finalistas, nos sorprendieron con hermosos diseños dignos de un cuento de hadas. Entre ellas, ¡10 mujeres latinas! Inspírate para tus próximos eventos con estos hermosos trajes. Empezar galería Miss Costa Rica Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images Sin palabras nos dejó la beldad costarricense Ivonne Cerdas con este diseño rojo con escote profundo, corte sirena y capa en color rojo pasión y con brillantes abalorios bordados de John Lecksell. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Miss Colombia Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images Laura Olascuaga supo sacar partido a sus curvas con este diseño de Julio González con más de 80.000 cristales bordados, en 11 diferentes tonos de azul y plata, inspirado en el fuego azul y las olas del mar. 2 de 10 Applications Ver Todo Miss Argentina Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images La representante argentina Alina Akselrad, desfiló con un increíble vestido joya de Nidal Nouaihed. Totalmente bordado a mano, los cristales creaban un efecto geométrico sobre una malla italiana. De cuello alto, manga larga y corte sirena, la aspirante brilló con luz propia. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Miss Curazao Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images Nidal Nouaihed también firma el diseño que vistió Chantal Wiertz. Un vestido muy elegante, con mangas y cuello que se intuían sobre las transparencias sutiles. Totalmente recamado en 80.000 cristales en diferentes tonos azules con destellos plateados que recreaban el movimiento de una cascada al caminar. 4 de 10 Applications Ver Todo Miss Puerto Rico Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images Un cuerpo transparente con cristales bordados y una falda larga recubierta de flecos brillantes en color blanco fueron la apuesta de Harry Robles para vestir a Estefanía Soto en este desfile tan especial. 5 de 10 Applications Ver Todo Miss Nicaragua Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images Carlos René Cruz firma el elaborado diseño que lució Ana Marcelo. Un modelo recubierto de pedrería en diferentes tonos sobre un cuerpo transparente inspirado en el diamante, su forma tallada, sus colores y reflejos que tomó 8 meses de elaboración. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Miss República Dominicana Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images Si Kimberly Jiménez trajo el brillo del sol dominicano sobre los girasoles con su traje típico, el vestido dorado de un solo hombro con el que pasó a las cinco finalistas no defraudó. En un tejido fluido y un corte sencillo, la aspirante parecía una diosa de oro líquido con este modelo de Gustavo Arango. 7 de 10 Applications Ver Todo Miss Perú Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images También entre las cinco finalistas, Janick Maceta había visualizado su vestido soñado con detalles lineales desde la cintura a los pies para representar los rayos del dios de los incas Inti; con hombreras, puñeras y un color plateado con destellos malvas que rindieron homenaje esa cultura milenaria. Un sueño que se hizo realidad en el atelier de Maritza Mendoza. 8 de 10 Applications Ver Todo Miss Brasil Vestidos noche Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/ Getty Images La concursante Julia Gama, quien llegó al segundo puesto, presumió un intrincado diseño de Daniela Setogutti, que combinaba bordados de pedrería azul en formas geométricas por un lado, orgánicas por otro, sobre un vestido transparente. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Miss México Secretos maquillaje Miss Universo Andrea Meza Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La triunfadora de la noche y nueva Miss Universo, Andrea Meza, portó un precioso traje rojo, el color fetiche para las ganadoras mexicanas, con escote cerradura, un listón sobre los hombros y falda recta recubierta de abalorios y lentejuelas en dinámicos flecos diseñado por Ivis Lenin. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

