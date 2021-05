Las finalistas de Miss Universo demuestran que la belleza latina está de moda Cuatro de las cinco finalistas del certamen de Miss Universo han sido latinas, incluyendo a la ganadora, Andrea Meza, quien se lleva la corona a México. ¿Qué tienen en común estas hermosas mujeres? Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya tenemos nueva reina de belleza universal! La mexicana Andrea Meza se ha coronado como Miss Universo este fin de semana en Florida. La nacida en el estado de Chihuahua ha sido una de las candidatas favoritas desde el comienzo de la competencia, así como otras aspirantes latinas. Este año el nivel era muy alto pero las mujeres latinoamericanas han estado más que a la altura y han puesto a sus países en el mapa. Para muestra, un botón. Y es que además de Miss México, otras tres latinas estaban entre las cinco finalistas: Julia Gama, Miss Brasil quedó en segunda posición, en tercer lugar Janick Maceta, Miss Perú y por último Kimberly Jiménez, representando a República Dominicana. El cuarto puesto fue para Miss India Adline Castelino. Todas muy hermosas, las latinas ya sobresalieron durante el desfile de trajes típicos o fantasía, con espectaculares diseños que resaltaban sus culturas milenarias, como los Wayuu colombianos, tradiciones, leyendas o tesoros nacionales, como los girasoles dominicanos o el algodón brasileño. Y aunque sabemos que la mujer latina puede ser morena, rubia, pálida o de piel oscura, y en la competencia nos encontramos con esa rica muestra multicultural, nos hemos dado cuenta de que las finalistas del certamen y la nueva Miss Universo tienen muchos rasgos en común. Andrea Meza - Miss México Andrea Meza Credit: Andrea Meza Instagram Se ganó el favor del jurado con su carisma y seguridad, pero claro que esa melena castaño oscura, ojos almendrados y hermosa sonrisa ayudaron. Nos encanta como la mexicana resalta su mirada, enmarcada con cejas gruesas, utilizando sombras en colores tierra y café, perfectos para su tono de piel. Julia Gama - Brasil Miss Brasil Universo Credit: IG Julia Gama Con un dominio perfecto del castellano, la brasileña demostró ser todo un portento, y compitió hasta el último segundo por la corona de Miss Universo al quedar en segunda posición. Con los pómulos marcados, una boca grande y la mirada amplia, a la belleza brasileña también le gustan los tonos terracota que resaltan sus ojos oscuros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Janick Maceta - Miss Perú Miss Perú Universo Credit: IG Janick Maceta La peruana, de rostro afilado y ojos de color ámbar, tiene unos rasgos más aniñados que resalta con un buen uso del iluminador. Para potenciar su mirada, tonos naturales con los que alargar el ojo en un delicado y sutil cat-eye y labiales en colores neutros que dan sensación de frescura. Kimberly Jiménez - Miss República Dominicana Miss República Dominicana universo Credit: IG Kimberly Jiménez De aspecto dulce y sensual, la dominicana presume unos labios privilegiados, que resalta con brillos y tonos naturales. Con las cejas dibujando arcos más suaves que sus competidoras, enmarcando sus ojos claros, sigue el eslogan de "menos es más", y presta especial atención a su piel, que siempre ha mostrado impecable. Sin duda, la hermosura latina está de moda y teniendo en cuenta los looks de estas beldades, finalistas del certamen de belleza más importante del mundo, no hay nada mejor que resaltar las facciones naturales del rostro, con colores neutros en la paleta de nuestro tono de piel, para brillar con luz propia en el universo.

