Rumbo a Miss Universo: conoce estas cinco reinas latinas Conversamos con Miss Perú, Miss Colombia, Miss México, Miss República Dominicana y Miss Argentina, todas mujeres fantásticas que te dejarán boquiabierto con su belleza e inteligencia. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para los latinos, las reinas de belleza son mucho más que una cara linda. Ellas tienen el poder y el liderazgo que nos motiva a apoyarlas como sus paisanos. El próximo concurso de Miss Universo se celebra en Miami el 16 de Mayo y no te lo puedes perder pues nuestras reinas se robarán el show. Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha se sentó con ellas para hablar de sus historias, cómo han estado preparándose para el concurso, sus inspiraciones y retos si logran alcanzar a la corona. Janick Maceta, Miss Perú En el 2016, Janick se postuló a Miss Perú por primera vez. "Yo no tenía nada de preparación. Llegué a un casting, me presenté y dije: 'A ver, cómo es este mundo de las misses que me llama mucho la atención' ", nos contó. Desde ese momento, no se ha querido separar del mundo de la belleza. Después de quedar como primera finalista para Miss Perú en el 2019, logró conseguir la corona en el 2020. Janick busca proteger a los niños en Perú y el mundo entero y terminar con el maltrato infantil. A través de su trabajo con el gobierno de su país, busca fortalecer la ley 30920 que protege a los pequeños en los casos judiciales. Miss Universo que la inspira: Pia Wurtzbach Laura Olascuaga, Miss Colombia Después de un camino turbulento tras el cambio de franquicia del concurso Miss Colombia, Laura se siente lista para cualquier obstáculo que se le presente. "Tú puedes renunciar a todo en la vida menos a tus sueños, a las cosas que tú quieres de verdad alcanzar en la vida", nos dijo. Para lograr el sueño de ser reina que ha tenido desde niña, nos contó que entrena todos los días para llegar a la competencia, desde clases de inglés hasta clases de pasarela. Si logra ser Miss Universo, Laura quisiera usar el título para promocionar la belleza de su país y ayudar a dejar su historia violenta en el pasado. Concursante de Miss Universo que la inspira: Taliana Vargas, Virreina Universal 2008 Andrea Meza, Miss México "Cuando le cuento a la gente mi pasado no creen que soy la misma persona que hoy día", nos explicó Andrea. De sus raíces como una niña bien introvertida a su carrera como ingeniera de software, Miss México no es una concursante ordinaria, pero considera que los certámenes son una plataforma para alzar a las mujeres poderosas. Nos contó de su "agenda de locos" en la reta final al concurso. Entrena en el gimnasio a diario y le encanta el aspecto competitivo. Para su vestuario, nos adelantó que incorporará la cultura mexicana a los vestidos que veremos sobre la pasarela. Miss Universo que la inspira: Catriona Gray Kimberly Jiménez, Miss República Dominicana Para Kimberly, la situación del COVID-19 le presentó una oportunidad única de ser reina cuando fue elegida para representar a la República Dominicana. Después de haber sido primer finalista de su país en el 2019, logró convertirse en reina siendo ella misma. "Estoy lista porque soy mi mejor versión en este momento, estoy lista porque he trabajado arduamente por lo que yo quiero, y estoy lista porque voy tras mis sueños", nos contó Kimberly. La causa que más quiere ayudar con su carrera como reina es la de las niñas, específicamente las que ayuda en el orfanato Niños de Cristo. Busca inspirarlas a todas a ser seguras y que siempre sepan que no están solas. Miss Universo que la inspira: Amelia Vega Alina Luz Akselrad, Miss Argentina Alina nos cuenta que su camino hacia el concurso de Miss Universo ha sido "lleno de aprendizaje y de muchos cambios y proyectos". Como Miss Argentina, quiere representar a todas las mujeres de su país y compartir su cultura con el resto del mundo. Está comprometida a siempre defender los derechos de la infancia para asegurar que las futuras generaciones estén llenas de adultos fuertes y capaces. Su libro, Abraza tu Poder, se enfoca en apoyar a todos los niños vulnerables. Miss Universo que la inspira: Alicia Machado

