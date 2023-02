El look del día – febrero 17, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería andreina martinez founier Credit: IG/Andreina Martinez Founier Jennifer López, Jimena Gállego y Andreína Martínez Founier son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Bárbara Ana Barbara Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para anunciar su nueva gira, vistió un atuendo negro adornado con un gallo de pedería y plumas confeccionado por Alex Mata. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Para la diva del Bronx, toda ocasión es una oportunidad para llevar un look fabuloso. En camino al gimnasio, vistió un atuendo monocromático en tonos café, botas modernas y un bolso de Hermès. 2 de 9 Ver Todo Jimena Gállego Jimena Gállego Credit: IG/Jimena Gállego Como una veinteañera lució la presentadora de "La casa de los famosos" con un minivestido strapless blanco, tacones brillantes y sus rizos perfectos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andreína Martínez Founier andreina martinez founier Credit: IG/Andreina Martinez Founier La bella Miss República Dominicana sigue maravillando desde Malasia, posando en su hotel con una creación asimétrica del diseñador dominicano JC Lagares. 4 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: Franziska Krug/Getty Images Desde el festival de cine en Berlín, la actriz americana marcó tendencia con esta propuesta negra con transparencias de Valentino. 5 de 9 Ver Todo Catherine Zeta-Jones Catherine Zeta-Jones Credit: Karwai Tang/WireImage Más joven que nunca lució la actriz en Londres con un traje azul celeste strapless de Cristina Ottaviano y prendas de Chopard. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aleyda Ortíz Aleyda Ortiz Credit: IG/Aleyda Ortiz Con la ayuda de la estilista Karla Birbragher, la presentadora eligió un jumpsuit azul real para una transmisión de "En casa con Telemundo". 7 de 9 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: Splash News/The Grosby Group La influencer sigue en la lista de las best dressed de la semana de la moda en Nueva York, ahora con un traje azul decorado con flores blancas, zapatos a juego y un saco de piel. 8 de 9 Ver Todo Valentina Ferrer Valentina Ferrer Credit: IG/Valentina Ferrer También vimos a la bella pareja de J Balvin en camino al desfile de Michael Kors con esta propuesta muy parisina, desde su boina hasta su pantsuit a cuadros. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – febrero 17, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.