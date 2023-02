Ex Miss Puerto Rico y Miss Argentina ¡debutan en sexy campaña de belleza y revelan cómo surgió su amor! Fabiola Valentín y Mariana Varela, quienes se casaron en octubre pasado, debutan en una campaña publicitaria de Fenty Beauty, la marca de la cantante Rihanna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Varela y Fabiola Valentin Mariana Varela y Fabiola Valentin | Credit: Mariana Varela/Instagram El pasado mes de octubre Fabiola Valentín y Mariana Varela, dos despampanantes reinas de belleza latinoamericanas acaparaban titulares al anunciar que se habían unido en matrimonio. Por medio de sus redes la ex Miss Puerto Rico, de 22 años, y Miss Argentina, de 26, respectivamente, gritaron su amor a los cuatro vientos por medio de las redes sociales. La atención que se volcó hacia ellas y su espectacular belleza, además de su nueva vida auguraban que había muchas cosas por venir para las bellas jóvenes. Y dicho momento ha llegado con el anuncio de que la pareja encabeza una sofisticada y sexy nueva campaña para Fenty Beauty, la marca de lujo de la cantante, empresaria y futura madre por segunda ocasión Rihanna. Fueron ellas mismas quienes compartieron el video promocional donde aparecen besándose, caminando por la playa, descansando en una hamaca y besándose mientras narran su historia de amor. "Nos conocimos en Tailandia un concurso nos hizo conocernos ahi fue que empezó la conexión", se escucha en el video sobre el encuentro sucedido en el 2020 durante el certamen de Miss Grand International, celebrado en Bangkok. "Ése momento nos fue lo que nos unío y poquito a poquito se convirtió en una amistad muy bonita que al sol de hoy la tenemos todavía más como esposas, como pareja, eso es mágico" expresó la boricua. El sexy video estelarizado por Fabiola Valentín y Mariana Varela apareció este martes en las redes sociales de Fenty Beauty: "Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial. 28/10/22", escribieron Valentín y Varela en octubre pasado al dar a conocer la noticia de sus nupcias. La pareja durante las fiestas de la calle San Sebastián 2023 celebradas en enero pasado en San Juan, PR: Mariana Varela Credit: IG/Mariana Varela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Valera, de 26 años, fue elegida como representante de Argentina en el concurso Miss Universo en 2019. Fabiola Valentín concursó en Miss Grand International 2020 como representante de Puerto Rico. El perfume Fenty Eau de Parfum tiene un costo aproximado de $140 y ya está a la venta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex Miss Puerto Rico y Miss Argentina ¡debutan en sexy campaña de belleza y revelan cómo surgió su amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.