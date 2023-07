Miss Holanda hace historia como la primera mujer trans en ganar el certamen Rikkie Kollé representará su país en Miss Universo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir miss universo, miss holanda, rikkie kolle Credit: EVERT ELZINGA/ANP/AFP via Getty Images Ya estamos en camino al próximo certamen de Miss Universo y muchos de los países que se presentarán ya tienen su Miss elegida, pero hay una concursante nueva que está en boca de todos. Rikkie Kollé se convirtió este sábado en la primera concursante abiertamente transgenero en ganar el título de Miss Países Bajos, y representará a su país en Miss Universo a finales de este año en El Salvador. "LO HICE!!!!! Sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa", dijo la modelo en una publicación en Instagram. miss universo, miss holanda, rikkie kolle Credit: EVERT ELZINGA/ANP/AFP via Getty Images "Donde sea que estés en el mundo, quiero estar allí para ti y ser el ejemplo que extrañé como un pequeño yo", escribió. Kollé es de la ciudad de Breda y ha explicado que quiere ser una voz y un modelo a seguir para las mujeres jóvenes y las personas LGBT, según su página de finalistas. Aunque Rikkie será la primera holandesa transgenero en el concurso, no será la primera mujer trans en competir por la corona de Miss Universo. Ángela Ponce se convirtió en la primera concursante trans del certamen cuando representó a España en 2018. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La magnate de los negocios tailandesa Anne Jakrajutatip, que que también es transgénero, compró la Organización Miss Universo el año pasado. Ha dicho que está comprometida con el avance de la organización como una plataforma inclusiva y quiere transformar la marca para la próxima generación. La competencia comenzó a permitir concursantes transgénero en 2012.

