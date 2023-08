Miss Guatemala hace historia como la primera mamá en ganar el certamen Conoce a Michelle Cohn, la reina que representará a su país en Miss Universo 2023 gracias a las nuevas reglas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos en camino al próximo certamen de Miss Universo en Noviembre y muchos de los países que se presentarán en El Salvador ya tienen su Miss elegida, pero la más recién anunciada está en boca de todos. Hace un año, el certamen cambió sus reglas para permitir a las reinas casadas o con hijos y resulta que una de las primeras concursantes en romper esta barrera será una de nuestras latinas. Michelle Cohn de 28 años acaba de ganar la corona en su país natal de Guatemala gracias a su belleza e inteligencia, pero también se ha destacado por ser mujer casada y mamá. En las redes, Michelle se expresó sobre el orgullo que siente en representar a su país y a todas las madres. "Hace poco más de un año hubiese pensado que esto era imposible y hoy estoy aquí buscando ser la primera madre en representar a Guatemala ante el universo. Hoy estoy aquí, una vez más demostrando lo que como mujeres podemos lograr", se sinceró. La modelo y empresaria está casada desde 2016 con Andrés Matheu y son padres de Luca y Bella, los cuales muestra frecuentemente en su página de instagram. Si bien Cohn es la primera madre en competir, queda por ver si será la única. Hasta el momento, 39 países han anunciado a sus representantes, pero aún faltan muchos más concursos nacionales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El concurso Miss Universe 2023 se llevará a cabo durante varias semanas y la ganadora será coronada en la gran final el 18 de noviembre en El Salvador.

