De las pasarelas a Harvard: Miss dominicana hace historia con este triunfo La actual Miss República Dominicana Universo, Andreína Martínez, llegó radiante a la alta casa de estudios con un sofisticado traje de dos piezas en blanco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andreína Martínez Credit: Instagram / Andreína Martínez La Miss República Dominicana Universo de este año, Andreína Martínez, sigue cosechando éxitos en su carrera y esta vez lo hace fuera de las pasarelas al convertirse en la primera reina de belleza en ser la oradora principal en la celebración Latinx Affinity, en la Universidad de Harvard esta semana. Así lo reveló la joven de 25 años en sus redes sociales en las que compartió videos y fotos del momento especial que vivió en la universidad donde tuvo la oportunidad de hablar de su propia experiencia como emigrante en los Estados Unidos siendo apenas una adolescente y ofrecer palabras de inspiración a los nuevos profesionales. "El orgullo que siento en el pecho es indescriptible. Ser la primera reina de belleza y dominicana en ser la oradora principal en la graduación de Latinxs en Harvard es un honor y un privilegio. Me siento extremadamente honrada de ser parte de este momento tan especial, gracias a todos los que hicieron esto posible", fue el mensaje que publicó en su perfil de Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Martínez lució como de costumbre a la altura del evento y optó por un look sobrio y elegante totalmente en blanco con un cropped blazer y unos pantalones drapeados de cintura alta de longitud estilo vintage que combinó con unos zapatos de tacón en negro. La dominicana elevó su estilo con un maquillaje natural y una elegante cola alta con las puntas rizadas. Las felicitaciones a la joven no se hicieron esperar de parte de sus amigos, seguidores y familiares: "Ejemplo a seguir", "te admiro y estoy orgullosa de ti", "nuestro orgullo dominicano", "estuviste magnífica".

