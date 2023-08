Miranda, la hija menor de Geraldine Bazán, sorprende con nuevo look La pequeña de 9 años fue con su mamá al salón y allí le hicieron un corte que le quedó fabuloso. ¡Mira el resultado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexa Miranda, la hija menor de Geraldine Bazán tiene una fabulosa melena rubia, que nos recuerda a la princesa de Disney Rapunzel y este miércoles la pequeña sorprendió con un cambio de look que la hace lucir aún más guapa. Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz conocida por sus roles en exitosas telenovelas como Victoria y Bajo las riendas del amor compartió varios videos mostrando a la niña de visita en La Belle Hair Salon junto al estilista Sebastian Guzmán. En el clip se ve a Guzmán cortando la parte frontal del cabello de la pequeña de 9 años para hacerle un flequillo, aportándole un toque fresco a su joven rostro y que resalta sus facciones. Alexa Miranda y Geraldine Bazán Credit: Instagram / Geraldine Bazán "Ella está feliz. Yo estoy feliz", fue el mensaje Bazán escribió junto al video en el que mostró orgullosa los resultados del corte. El flequillo es sin duda una de las tendencias que no pasa de moda. Esta es la opción perfecta para quienes no quieren sacrificar el largo del cabello y aún así lucir diferentes. Además, existen varios tipos de cortes, hechos para favorecer tanto a las chicas jóvenes como a las maduras. Algunas famosas como Francisca, Selena Gómez, Gigi Hadid, han lucido esta tendencia en algún momento de su carrera. Otras como Maribel Guardia y Ana de Armas, lo han llevado por mucho más tiempo y hasta lo han convertido en parte de su marca personal. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que Miranda además de heredar la belleza de su mamá y su padre, Gabriel Soto, también es una actriz. Este año acompañó a Bazán a una de las locaciones de la segunda temporada del exitoso melodrama de Televisa Corona de lágrimas y allí la niña tuvo una pequeña participación en la telenovela que protagoniza la actriz mexicana Victoria Ruffo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Miranda, la hija menor de Geraldine Bazán, sorprende con nuevo look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.