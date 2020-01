Mira los 10 atuendos más candentes de Rosalía By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: JAVIER BRAGADO/GETTY IMAGES Con tan solo 25 años, la cantante española ha revolucionado no solo al mundo de la música sino también al mundo de la moda con su gran estilo. Échale un vistazo a nuestros looks favoritos de la joven intérprete Empezar galería White everything Image zoom PHOTO: JON KOPALOFF/GETTY IMAGES Con este espectacular atuendo, Rosalía dijo presente en los "Billboard Women In Music Awards" en Los Angeles, California. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Polka dots Image zoom PHOTO: JOE BUGLEWICZ/GETTY IMAGES La joven cantante deslumbró por la alfombra roja de los Latin GRAMMYs con este vestido de lunares con aretes en forma de un corazón, tacones de punta y una cola de caballo. 2 de 10 Applications Ver Todo Con altura Image zoom PHOTO: RICH FURY/GETTY IMAGES Con este espectacular atuendo, la cantante de "con altura" pasó por la alfombra de "La Persona del Año 2019 de La Academia Latina de la Grabación" donde se robó la mirada de todos. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Como toda una princesa Image zoom PHOTO: MARIANO REGIDOR/GETTY IMAGES En los "Premios De LOS40 2019" Rosalía obtó por este vestido y tacones de moño rosado que sorprendió a todos sus fans luciendo como toda una princesa de cuento. 4 de 10 Applications Ver Todo Amante de los polka dots Image zoom PHOTO: IAN WEST/GETTY IMAGES Para los "MTV Europe Music Awards 2019," la cantante vistió un conjunto de pantalones y chaqueta de lunares el cual combinó con un bolso de color naranja dándole ese look juvenil. 5 de 10 Applications Ver Todo Toda una diva Image zoom PHOTO: AARON J. THORNTON/GETTY IMAGES Con este atuendo muy de los 90s la cantante se robó las miradas de todos en la alfombra roja de los VMAs 2019. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La Rosalía vibes Image zoom PHOTO: MIKE MARSLAND/GETTY IMAGES Si hay alguien que sabe hacer que un atuendo como este se vea espectacular es Rosalía. Así no los demostró durante el premier de la película, "El rey león." 7 de 10 Applications Ver Todo Amante de los conjuntos Image zoom PHOTO: DAVID BECKER/GETTY IMAGES Los tonos llamativos describen el estilo de la cantante y así se presentó en un evento en Las Vegas. 8 de 10 Applications Ver Todo ¡A Palé! Image zoom PHOTO: CARLOS ALVAREZ/GETTY IMAGES Inspirada en sus raíces, Rosalía lució un atuendo de flecos para asistir a la celebración del 30 aniversario de la revista Vogue España en el 2018. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Orgullosa de sus raices Image zoom PHOTO: JAVIER BRAGADO/GETTY IMAGES Con este look que también refleja un poco del estilo flamenco, la cantante se presentó en el "Festival Madrileño Mad Cool 2019" donde cantó sus canciones más famosas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

