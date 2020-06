Mira lo delgada que se puso Gaby Espino durante la cuarentena La actriz venezolana está muy enfocada en su rutina de Pilates Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta cuarentena nos ha empujado a aprender nuevos pasatiempos y también a buscar diferentes maneras de ejercitarnos en la comodidad del hogar. Y es que el ejercicio te ayuda a deshacerte del estrés, sube el ánimo y por supuesto nos ayuda a mantenernos en forma, sin olvidar que es lo mejor que puedes hacer por tu salud. Como ya sabemos, durante todas estas semanas los gimnasios han permanecido cerrados, pero eso no les ha impedido a muchas a seguir entrenando. Una de ella es Gaby Espino, quien sorprendió a todos al publicar un video en el que se puede ver lo delgada que está. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias Ananda Pilates por tu dedicación”, escribió la actriz venezolana junto a un video que colgó en su cuenta de Instagram en que aparece ejercitándose. “Cada día me enamoro más del Pilates y de los resultados. ¡Wow!”.\ Al parecer durante Espino aprovechó la cuarentena para ponerse las pilas, comer más saludable e incorporar a su vida este tipo de ejercicios los cuales además de fortalecer los músculos, ayuda a tener más flexibilidad y una mejor postura. Además de una estricta y constante rutina de ejercicios, sabemos que la actriz sigue el método alimenticio de Yes You Can, el cual le permite comer las comidas típicas latinas de una manera más saludable. No sabemos si Espino ha estado haciendo otras cosas, pero lo que sí sabemos es que lo que sea que haya estado incluyendo en su rutina le ha estado funcionando muy bien. Su figura luce muchísimo más estilizada.

