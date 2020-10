Close

Mira la nueva campaña de Coach que JLo realizó junto a sus hijos y su mamá Esta es la segunda campaña que hace JLo junto a sus hijos y su mamá Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya habíamos reportado, el año pasado además de convertirse en la imagen de Guess y lanzar una colección de zapatos para DSW, Jennifer López también se unió a Coach como su nueva embajadora. Con ellos la artista realizó una primera campaña en la que mostraba las piezas de la colección de primavera. “Amé hacer la primera sesión de fotos para Coach en mi ciudad. Nueva York es siempre una ciudad inspiradora, impulsándonos a hacer nuestras propias cosas y a ser original”, escribió López en ese momento junto a unas imágenes de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante luego realizó otra campaña para la colección de otoño 2020 de la marca, pero esta vez junto a sus mellizos Emme y Max, y a su mamá, la señora Guadalupe Rodríguez. “Coach me ha dado la oportunidad de mostrar tres generaciones de amor y de apreciar las bendiciones que tengo”, dijo López acerca de esa increíble oportunidad. Y al parecer ese trabajo tuvo muchísimo éxito porque la marca volvió a invitar a los hijos de la cantante, al igual que a su mamá, para realizar la campaña de la colección para las fiestas venideras y el resultado fue aún mejor que el anterior. “Puedo encontrar la magia de los Holidays en las caras de mis [hijos], en la de mi mamá también. Ella es la persona más amante a las fiestas que conozco”, escribió la artista junto a un video de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. “[Estoy] muy agradecida de compartir esta temporada y el #CoachHoliday con mis personas favoritas”. Image zoom Credit: Instagram/Coach/photograher: ryanmcginleystudios Mirando las imágenes, además de apreciar las coquetas y fabulosas piezas de la nueva colección de la marca y lo juvenil que luce JLo, nos pudimos dar cuenta de que tanto su mamá como que sus hijos, se han convertido en unos verdaderos modelos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Mira la nueva campaña de Coach que JLo realizó junto a sus hijos y su mamá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.