Mira el estilo de los hijos de los famosos más fashionistas Están acaparando toda la atención en el mundo de la moda y es que con padres como los que tienen es más que obvio que los hijos también deslumbren con su estilo. By Yarely Aguilar ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Stormi Webster Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott, ¡ya es today una mini fashionista! A su corta edad, la hemos visto con los mejores atuendos de los mejores diseñadores luciendo igual de espectacular que su mamá. North West La que también ya es toda una estrella de moda es la hija mayor de la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West. North heredó el estilo de sus padres quienes muchos los consideran como “los Dioses” en el mundo de la moda. Mateo Marrero El hermoso y carismático de Mateo no se queda atrás y también derrite las redes sociales con su estilo al igual que su mamá. ¡Hermoso! Elissa & Miranda Soto Elissa y Miranda, las hijas de Geraldine Bazan y Gabriel Soto también se han convertido en unas reinas de fashion. Así lucieron estas hermosas princesas durante un viaje junto a su mamá por Mexico, ¡nos encanta este look! Marielena Davila Marielena Davila, la hija mayor de Chiquinquira Delgado no solo ha heredadó la belleza de su mamá, sino que también el mismo gusto por la moda. En varias ocasiones las hemos visto vestidas muy similar como ¡dos gotas de agua!. Alaïa Costa-López Alaïa, la primogénita de Adamari López y Toni Costa sigue los mismos pasos de su mami y es una mini fashionista y replica de su mamá. Kailey Levy Otra que es igualita a sus papás es Kailey Levy, la hija menor de William Levy y Elizabeth Gutierrez a quien siempre la vemos a lado de su principe azul, su papá. A pesar de su corta edad, Kailey ya cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales donde comparte varios de sus looks. Baby Kulture Cardi B sigue disfrutando una de las mejores etapas de su vida, el de ser mamá y viste a su primogénita Kulture como toda una fashionista. Durante su primer año de vida, baby Kulture ya ha estrenado ropa de los mejores diseñadores y hasta un collar de diamantes de $100,000. Emme Maribel Emme, sigue los mimos pasos de su talentosa mamá Jennifer Lopez. A sus 11 añitos de edad, Emme ya ha tenido la oportunidad de cantar junto a Jennifer Lopez quienes comparten el miso gusto por la moda. Daleyza & Dalary Hernandez Las dos princesas de Kenia Ontiveros y el cantante Larry Hernandez son un encanto. Kenia Ontiveros, unas de las más activas en las redes sociales comparte con más de sus dos millones de seguidores fotos con sus hijas y no cabe duda que serán todas unas estrellas como ella. Daleyza y Dalary ya cuentan con miles de seguidores en sus paginas de Instagram donde comparten fotos y videos con todos sus fans. Advertisement

