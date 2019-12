Mira cómo se visten las celebridades en esta época navideña By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: JOSE PEREZ/GETTY IMAGES Déjate inspirar por los mejores looks navideños de algunas de nuestras estrellas favoritas como Taylor Swift, Leslie Grace, Mariah Carey, Jennifer Lopez, entre otras. Empezar galería Leslie Grace Image zoom PHOTO: GOTHAM/GETTY IMAGES La bella dominicana lució super cool durante su visita por la gran manzana con este look muy casual de botas blancas combinadas con un abrigo de cuero blanco, un top blanco y pantalón gris. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Paulina Vega Image zoom PHOTO: PARAS GRIFFIN/GETTY IMAGES La bella ex Miss Universo 2014 lució regia con este sexy traje rosado en satín que resaltaba su bella figura. 2 de 10 Applications Ver Todo Kylie Jenner Image zoom PHOTO: SPLASH NEWS/THE GROSBY GROUP La menor de la famila Kardashian lució muy otoñal con este look con tacones de punta, pantalón de cuero y un top beige de manga larga. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Jennifer Lopez Image zoom PHOTO: BACKGRID/THE GROSBY GROUP La diva del Bronx lució como toda una diosa con este vestido blanco con diseños dorados, tacones de punta y un bolso rojo como último toque del look. 4 de 10 Applications Ver Todo Mariah Carey Image zoom PHOTO: BACKGRID/THE GROSBY GROUP Muy regia como siempre lució la bella cantante con este vestido rojo acompañado con un abrigo de plumas blancas. 5 de 10 Applications Ver Todo Kim Kardashian Image zoom PHOTO:STEFANIE KEENAN/GETTY IMAGES Muy elegante lució la bella empresaria con este vestido strapless negro de manga larga con tacones de punta. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La La Anthony Image zoom PHOTO:MAZUR/GETTY IMAGES No se quedó atrás y llego a la celebración de los 50 años de Sean Combs con este vestido verde de lentejuelas y tacones dorados de punta que mostraban su bella figura. 7 de 10 Applications Ver Todo Megan Fox Image zoom PHOTO: RODIN ECKENROTH/GETTY IMAGES Fabulosa como siempre lució la modelo con un vestido de satín crema y un maquillaje muy natural.¡Bellísima! 8 de 10 Applications Ver Todo Taylor Swift Image zoom PHOTO: JOSE PEREZ/GETTY IMAGES Nos encantó este look de la cantante quien anduvo por las calles de Nueva York luciendo este fabuloso vestido rojo de flores muy navideño. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Eva Longoria Image zoom PHOTO: STEFANIE KEENAN/GETTY IMAGES A la actriz le encantan los conjuntos de chaqueta y pantalón y ahora nos toco verla con este conjunto de color crema acompañado con un top azul cielo y tacones de punta. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

