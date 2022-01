Mira cómo lucen las cejas de Chrissy Teigen después de haberse hecho un trasplante La modelo se realizó la cirugía estética hace unas semanas y ha ido mostrando todo el proceso a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas Chrissy Teigen sorprendió a sus seguidores al contarles que se había sometido a una operación estética y no precisamente para aumentarse los senos o deshacerse de alguna grasa localizada, sino para arreglarse algo en su rostro, y es algo que ni siquiera te imaginas. Resulta que la modelo se hizo un implante de cejas. "Yo nunca uso maquillaje si puedo evitarlo", escribió en su momento la modelo. "Por eso estaba muy emocionada con esta cirugía de cejas en la que toman cabello de la parte de atrás de tu cabeza". Ahora, a más de un mes de su procedimiento, la modelo muestra cómo han crecido sus cejas y la verdad es que se ven increíbles. "Miren estas cejas", exclamó Teigen en un video que publicó en su cuenta de Instagram. En la publicación se pueden ver sus cejas mucho más pobladas, y también lucen muy naturales. La modelo se sometió a este procedimiento estético porque a través de los años se había sacado muchos las cejas, llegando a tenerlas superdelgadas y sin esperanza de que le volvieran a crecer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este procedimiento se hace tomando un folículo de cabello de la parte de atrás del cuero cabelludo y trasplantarlo delicadamente, con el ángulo y la curva correcta", le dijo a People, Dr. Paul Nassif, cirujano plástico facial y reconstructivo. "Es importante que el doctor sea delicado y que [ponga el cabello] en el ángulo correcto. Sino las cejas podrían lucir muy pobladas y no lucirán naturales. Contrario al vello de las cejas que para de crecer, el cabello de sacado del cuero cabelludo continuará creciendo, así es que necesita ser cortado y sacado más frecuentemente".

