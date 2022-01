Minnie Mouse cambia su icónico vestido rojo por un traje pantalón Por primera vez en su larga vida, la ratona más famosa del universo lucirá un pantalón, obra de Stella McCartney, pero no todo el mundo está contento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Minnie Mouse cambia vestido por pantalón Credit: Anna Webber/Getty Images for Disney Aunque tiene un guardarropa bastante extenso, en él encontramos solo faldas y vestidos. Sí, amigas, a punto de cumplir 94 años, la querida Minnie Mouse nunca se ha puesto un pantalón, hasta ahora. La ratona más universal cambia su icónico traje rojo con lunares blancos y sus zapatos amarillos, por un estilizado esmoquin azul con lunares y rayas grises, y lazos en los bolsillos. Un traje pantalón diseñado por la británica Stella McCartney para celebrar el trigésimo aniversario de Disneyland París, el parque temático del universo Disney en la capital francesa y el mes de la mujer. "Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Compartimos los mismos valores. Lo que me encanta de ella es que encarna la felicidad, la libre expresión, la autenticidad… y con ello inspira a personas de todas las edades en todo el mundo. Además tiene un gran estilo" ha dicho la creadora sobre esta oportunidad. McCartney ha reinterpretado el clásico estilo de la roedora transformándola en una Minnie más moderna y vanguardista. Aunque con el paso del tiempo se han ido modernizando las historias de sus películas, en las que las chicas ocupan un papel más protagonista y poderoso que en otras cintas anteriores inspiradas por los cuentos clásicos, y se han ido sumando valores como la inclusión o la diversidad, había ciertos aspectos del mundo Disney que ni siquiera nos habíamos cuestionado, como es el caso del vestuario de la eterna novia de Mickey Mouse. "Esta nueva versión de sus característicos lunares convierte a Minnie Mouse en un símbolo de progreso para una nueva generación", ha comentado la británica. Como tal, la ratoncita estrenará su flamante nuevo traje en marzo, el mes de la mujer y lo lucirá al menos hasta el 12 de abril, día del aniversario del parque francés. La diseñadora también lanzará una camiseta protagonizada por Mouse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, mas allá de si nos gusta o no su aspecto, el traje de dos piezas ha sembrado la polémica. Desde la cadena conservadora Fox han hecho comentarios como "están destruyendo el tejido de nuestra sociedad" o "La izquierda no descansará hasta dejarnos sin dibujos animados". También algunos fanáticos de los personajes han cuestionado el diseño "Dios no. Si van a cambiar el vestido, al menos quédense con el tema de los colores rojo, blanco y negro. ¿De dónde salió el azul?". ¿Qué os parece el diseño?

